El Gobierno incluye una partida para que el transporte sea gratis en Baleares

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles un decreto que prorroga para 2024 las principales medidas que se aprobaron después de la crisis por la COVID y la guerra en Ucrania, entre ellas la extensión de la gratuidad del transporte a Baleares y Canarias. El decreto ómnibus (eso es sobre diferentes áreas) fija una partida de 43 millones, que recogerán los Presupuestos de 2024. Estos 43 millones los recibirá la Comunitat Autónoma, que será quien tendrá que traspasar una cantidad, 18 millones si son los mismos que hasta ahora, para que la gratuidad se extienda a los autobuses de la EMT.

De forma paralela, el Gobierno ya ha transferido a Baleares la parte que correspondía del convenio de este año. Los Presupuestos de 2024 también incluirán el convenio para el tranvía. El nuevo Gobierno de Cort rechazó este proyecto.

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha referido la mañana de este miércoles a este acuerdo y ha indicado que era una muestra del trabajo del PSOE balear. Según Armengol, que preside el Congreso, los socialistas responden a los intereses de Baleares ya sea en el Govern o en la oposición. «El Gobierno de este país sigue trabajando intensamente por los derechos de esta comunidad autónoma y la ciudadanía de estas islas. Hoy en el Consejo de Ministros se aprueba un Real Decreto muy importante, que alarga algunas de estas medidas totalmente necesarias en el entorno que nos encontramos, social y político complejo, todavía con los efectos de la guerra de Ucrania y la situación que hay a nivel europeo».

Armengol ha apremiado al ejecutivo a que, una vez que sabe que habrá dinero, no renuncie a ampliar la red ferroviaria ni al tranvía. «¿Qué falta? que se siga extendiendo la red del transporte en las Islas Baleares. Es incomprensible, y ahora más que nunca, que el Govern balear no puede renunciar a hacer el tranvía de Palma. Nosotros seguiremos insistiendo en esta línea. No puede renunciar a extender la red ferroviaria, en el Llevant de Mallorca, igual que no puede renunciar a seguir mejorando las conexiones por transporte público en cada una de las islas Los socialistas baleares, aunque estemos en la oposición, son infinitamente más útiles que los que están gobernando en Baleares».

Fuentes socialistas han destacado que el decreto es claro y que puede decirse que el transporte volverá a ser gratuito. El pasado año se incorporó el texto a través de una enmienda pero, en este caso, ya quedará reflejada en los Presupuestos pues así se incluye en los acuerdos para la investidura cerrados con Coalición Canarias a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.