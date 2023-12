Someter el vehículo a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es una obligación que tienen los conductores y no cumplirla puede salir muy caro. Según han informado desde la Dirección General de Tráfico (DGT), las multas oscilan entre los 200 y los 100 euros por no haberla pasado.

En concreto, la sanción oscila entre 500 y 250 euros por circular con una ITV negativa; entre 500 y 250 euros por ir con una ITV desfavorable circulando tras una primera desfavorable y antes de pasar la segunda inspección con los defectos supuestamente subsanados. También nos pueden multar con entre 200 y 100 euros por tener el vehículo aparcado en la vía pública con una ITV desfavorable, tras una primera desfavorable y después de pasar el plazo habilitado para pasar la inspección con los defectos supuestamente subsanados. Por último, está la sanción que oscila entre 200 y 100 euros por tener el vehículo estacionado en la calle con una inspección negativa, tras una primera negativa y sin darlo de baja temporal y tenerlo en un garaje.

¿Cuándo se tiene que pasar la ITV?

En el caso de los turismos, la ITV se debe pasar a partir del cuarto año cada dos años y una vez cumplidos los 10 se convierte en anual. El problema es que conseguir una cita para ello no siempre es sencillo en Mallorca. En estos momentos, no hay citas disponibles a corto plazo. En el caso de que un conductor sea sancionado por no haber podido cumplir su obligación por no encontrar disponibilidad hay posibilidades de evitarla.