Baleares es pionera en la lucha contra la 'Candida Parapsilosis', un hongo multirresistente que atemoriza a los hospitales españoles, porque está presente en prácticamente todos; el Gregorio Marañón y Son Espases lideran las investigaciones. Uno de los principales problemas que presenta es que cada vez es más resistente a los antifúngicos, los fármacos que se utilizan para eliminarla. Por ello, presenta un reto para los centros hospitalarios, puesto que es dónde se transmite con más facilidad, especialmente entre los pacientes inmunodeprimidos o los que se encuentran en las unidades de críticos. Aunque no es lo habitual, pueden llegar a causar la muerte de los afectados.

El doctor Antonio Oliver, jefe del laboratorio de Microbiología del hospital de Son Espases, explica que la 'Candida Parapsilosis' se detectó hace una década en el hospital de Son Dureta y de allí pasó a Son Espases y no ha sido posible erradicarla. «Apareció con casos esporádicos, no sabemos de dónde vino; poco después, ya se produjo transmisión en los hospitales» y dio el salto a la Península. Los citados hongos son mutaciones que aparecen y son independientes. De este modo, los clones detectados en Mallorca son independientes de los que, posteriormente, han surgido en Barcelona o en Madrid.

Baleares es pionera en la lucha contra la 'Candida Parapsilosis' y el año pasado se publicó el primer artículo científico de España, en el que se detallan las infecciones que provoca el mencionado hongo. Esta investigación y especialización en la materia han convertido a Son Espases en un referente en el tratamiento para prevenir y hacer frente a la 'Candida Parapsilosis'; las microbiólogas responsables del diagnóstico de las infecciones por hongos en el servicio de Microbiología son Eva Alcoceba y Carla Iglesias.

Imagen de la Candida Parasilopsis resistente a los antifúngicos.

El doctor Oliver señala que es fundamental mantener unas medidas de limpieza extremas en los centros hospitalarios, pero pese a ello no se puede descartar la transmisión de este hongo. El diagnóstico precoz es otra de las claves para frenar la transmisión de la 'Candida Parapsilosis' y administrar el tratamiento lo más rápido posible. No obstante, en algunos casos es necesario aislar a los contagiados para evitar que la propagación vaya a más y pueda afectar a más personas que se encuentren hospitalizadas. Aunque no es muy transmisible, el jefe del laboratorio de Microbiología de Son Espases explica que en los hospitales se favorece su transmisión, ya que tras la aplicación de los tratamientos antibióticos se suele dar la aparición de los hongos. Por ello, insiste en la necesidad de no tomar antibióticos en exceso.