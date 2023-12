El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha insistido en que el diputado de Formentera Llorenç Córdoba intentó chantajear a la presidenta del Govern, Marga Prohens. «Si lo dije es porque era cierto. Yo no mentí». El vicepresident y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, confirmó hace unos días que Córdoba había condicionado su apoyo a intereses privados, no en defensa de Formentera, pero ha evitó dar más detalles.

En cualquier caso, Costa ha negado de forma taxativa que el voto favorable del diputado a las cuentas haya tenido que ver con esta amenaza. «El Govern ha manifestado su apoyo a Formentera y el PP ha aceptado todas las enmiendas que había presentado sa Unió», ha dicho. Costa ha evitado responder abiertamente a si Córdoba es o no un socio estable y un interlocutor válido. «Los interlocutores que nos interesan son los ciudadanos de Formentera», ha contestado.

El diputado de sa Unió ha negado las acusaciones y ha insistido en que nunca estuvo en cuestión su apoyo a los presupuestos. Ha insistido en que no pidió sobresueldos. «No ha habido chantajes ni intereses personales y todas las acusaciones son falsas. Con el Govern no ha habido problemas en ningún momento», ha añadido. Ha afirmado que no reclamó un sobresueldo, sino asignación al grupo parlamentario para gastos de funcionamiento, y ha opinado que hubo una interpretación «fuera de lo normal».

Sí ha reconocido que en un momento dado anunció que su voto a Prohens no era incondicional y también que esta afirmación coincidió en el tiempo con la negociación de esas posibles asignaciones parlamentarias. Ha confiado en que se supere este «malentendido» y ha reiterado que no piensa dimitir, pese a que así se lo ha pedido de nuevo su partido.

En cualquier caso ha insistido en que sa Unió firmó un pacto de investidura, no de legislatura, por lo que el PP deberá cumplir una serie de puntos «y de momento lo está haciendo». Ha precisado, sin embargo, que sa Unió no es el PP y, ha añadido que igual hay propuestas que los 'populares' pacten con Vox «en la que estamos más cómodos en la abstención».