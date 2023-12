El pleno del Parlament ha aprobado este jueves, en el último tramo del debate de los presupuestos de la comunidad para 2024, una enmienda de Vox por 1 millón de euros para crear una oficina para las víctimas de okupaciones ilegales. La tercera y última jornada del pleno de presupuestos ha concluido con el debate de las enmiendas de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En sus últimas intervenciones, los diputados socialista Marc Pons, de MÉS per Mallorca Ferran Rosa y MÉS per Menorca Josep Castells han criticado las cesiones del PP a Vox para poder aprobar las cuentas, y el diputado de Vox Agustín Buades ha agradecido «el apoyo del PP a los presupuestos». El diputado socialista ha asegurado que estos presupuestos promueven una «fractura social», con medidas como los 20 millones de elección de lengua que «segregarán las aulas» y la eliminación del impuesto de patrimonio con el que el Govern «regala 70 millones a quienes tienen patrimonios de entre 300.000 euros y 3 millones».

Según Pons, «serán los presupuestos de la fractura social porque eliminan las ayudas a sindicatos y patronales y menosprecian el diálogo social». «Serán recordados por el pulso que Vox le hizo al PP y donde ha quedado constatado que la única estrategia posible del PP era ceder, otorgar y permitir que, todo lo que Vox, deseara se le diera», ha concluido Marc Pons.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha insistido en que las cuentas no son ni por asomo las de su grupo porque «no entran a tratar cuestiones trascendentales para el país como la masificación turística, el reto de la vivienda ni la lucha contra el cambio climático», y además «añaden nuevos problema como la segregación lingüística, la eliminación de la concertación social y la inquisición educativa», ha dicho sobre las tres enmiendas más polémicas incluidas a instancias de Vox. «Me preocupa especialmente la cesión total que ha hecho el PP a Vox», ha concluido. El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha justificado su voto en contra a los presupuestos porque considera que no responden a los principales problemas de Baleares y «debido a la forma en que se han tramitado». «Son radicalmente inaceptables para nosotros», ha asegurado.

Castells ha advertido a los miembros del Govern de que «han pagado el precio más alto posible para conseguir aprobar estos presupuestos». «Quien tiene la sartén por el mango es Vox y ustedes son unos encargados en las conselleries que al final acabarán llevando adelante las políticas de Vox», ha criticado. Ha cerrado el debate de los presupuestos el diputado de Vox Agustín Buades quien, aunque ha admitido que «ha habido momentos difíciles» en la negociación, ha acabado agradeciendo «al PP su apoyo en los presupuestos».

«Van a ser los presupuestos del cambio», ha concluido, antes de recitar un villacinco desde el estrado. En los presupuestos de Agricultura, Pesca y Medio Natural, se ha aprobado una enmienda de MÉS per Mallorca para aumentar la asignación anual a la Fundación Jardín Botánico de Sóller por 23.600 €. En los de Vivienda, Territorio y Movilidad han salido adelante dos del PSIB, por 1 millón para una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en Francesc Femenies de Mahón y por 500.000 € para el proyecto de urbanización de dalt es Cos de Mahón.

También se han aprobado tres enmiendas de MÉS per Mallorca para llevar a cabo un plan de revisión de las paradas de transporte público (300.000 €) y para instalar paneles informativos con los teléfonos de atención a víctimas en los trenes (15.000 €). Han salido adelante dos enmiendas de MÉS per Menorca para una promoción de covivienda de mayores y el alquiler social en el solar al solar público de la calle Indústria de Alaior (200.000 €) y por 22.000 € en ayudas para compensar a familias de progenitores separados cuyos hijos tienen que desplazarse continuamente entre las islas para las visitas. A propuesta de Podemos se ha aprobado una enmienda por 40.000 euros para redactar un proyecto de 18 VPO en la circunvalación de Mahón.