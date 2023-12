Las ingenierías son los grados con más alumnos de Baleares que estudian fuera

La UIB ha presentado este lunes el estudio Necessitats socioeconòmiques d’implantacions de noves titulacions a la Universitat de les Illes Balears. Una proposta estratègica, elaborado por el Consell Econòmic i Social (CES) por encargo del Consell Social de la propia UIB.

A la presentación del estudio han asistido el rector de la UIB, Jaume Carot; el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera; el presidente del Consell Social de la UIB, Bartomeu Llinàs; y el presidente del CES, Rafel Ballester.

El estudio, cuyos contenidos ya han sido publicados parcialmente por este periódico, propone que la oferta de la UIB se amplíe con grados en Tecnologías Industriales, Arquitectura, Biotecnología, Ciencias Ambientales y diversas ingenierías relacionadas con las energías renovables y la sostenibilidad.

Asimismo, el trabajo del CES propone más ofertas de másters: Tecnología Electrónica y Fotónica, Ciencias del Mar, Gestión de Ecosistemas, Gestión de Residuos, Gestión de Agua Potable, Gestión Pública y Dirección, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Curas y Asistencia Geriátrica, y Formación Jurídico-Ambiental. También se recomiendan dobles grados en titulaciones de Humanidades de baja demanda con otras de mayor ocupabilidad laboral, y también uno de Física y Matemáticas.

En cuanto a estadísticas, el informe señala que, en el período 2017-2021, Baleares tuvo un total de 20.512 alumnos que habían superado la selectividad, de los que 8.246 cursaban estudios superiores en la UIB.

De 8.641 alumnos de las Islas que no siguieron estudios en la UIB, 5.782 trasladaron su matrícula a otras universidades, por diversos motivos: no ofrecer la UIB los grados pretendidos, el deseo de estudiar fuera, no haber sido admitido en la UIB, preferir la oferta de otras universidades o seguir la tradición familiar.

Los ámbitos mayoritarios de estudio de los alumnos de Baleares en otras universidades fueron: ingenierías, ciencias sociales, ciencias de la salud, artes, deportes, arquitectura y construcción, lenguas y ciencias de la vida.

En 2021, el 52,9 % de los universitarios de Baleares cursaban sus estudios en las Islas, siendo la cuarta comunidad con menor porcentaje de alumnos en su territorio de origen.