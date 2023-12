MÉS per Mallorca ha criticado duramente la «sumisión total» del PP a Vox a cambio del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares de 2024. Así se ha pronunciado este lunes, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa, recogida en una nota posterior, en la que ha condenado duramente el pacto entre PP y Vox para aprobar las cuentas autonómicas. Apesteguia ha denunciado que «el PP tenía alternativas, tenía la mano tendida de MÉS per Mallorca, y pese a ello ha decidido claudicar ante Vox en todo aquello que le ha exigido la extrema derecha».

Del mismo modo, Apesteguia ha añadido que «el PP actúa de espaldas a su programa y a sus votantes, y hace posible la ruptura de la convivencia en Educación en contra del 88 por ciento de los votantes de Baleares». «Solo por los 25 diputados del PP se llevará a cabo la segregación de nuestros niños y jóvenes, y será el PP quien tendrá que responder ante la sociedad; la presidenta Prohens está sola con Vox, porque es la única compañía que quiere y está dispuesta a todopor contentarles», ha incidido el portavoz ecosoberanista. Desde MÉS per Mallorca también se ha destacado que la eliminación de las ayudas a los sindicatos o a los representantes de las pequeñas y medianas empresas «rompe con el modelo de representación social característico del Estado del Bienestar surgido de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial» y que, también, se ha considerado, «supone un peaje antidemocrático a la ultraderecha». «El pacto de estos presupuestos supone la claudicación a un chantaje, pero sobre todo la ruptura de una forma de entender la política y la sociedad que para siempre más perseguirá la imagen del PP y de Prohens: este será el único legado, romperlo todo para contentar a quien ya ha probado la sangre del PP y nunca más estará saciado»; ha concluido Apesteguia.