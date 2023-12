Salah Jamal (Nablus, 1951) es un histórico defensor de su pueblo palestino. En 1970 dejó su tierra hasta aterrizar en Barcelona, ciudad donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Dermatólogo, historiador y escritor, Jamal es autor de varios libros, entre ellos Nakba, 48 horas de vida y resistencia en Palestina, que presentará hoy, a 19.00 horas, en la Sala Groga de Comisiones Obreras y abordará el conflicto actual.

«Nakba, en árabe, significa catástrofe. Este libro habla de mi historia familiar, que no es una excepción porque representa a todas las familias palestinas. Porque todas hemos pasado por lo mismo», explica Jamal en esta entrevista telefónica. Cada uno de sus relatos cabalga entre la tragedia y el drama porque, desde su punto de vista, «donde se ve tragedia, hay comedia ya que en toda comedia detrás hay una tragedia».

La primera tragedia, o la primera nakba, aparecería hace 48 años, cuando se proclamó el Estado de Israel «y sacaron al 80 % de los palestinos. Pero luego vinieron más nakbas en Jordania y en Cisjordania; las intifadas, las masacres que comete actualmente Israel... todas son nakbas y son continuas», destaca el autor. Cuando Salah describe el conflicto actual, menciona la palabra «limpieza». El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció los «bombardeos indiscriminados» contra la población en Gaza, algo que Salah Jamal considera que «dice mucho porque ya saben que se está matando a civiles. Por eso Israel está haciendo una limpieza».

Sin embargo, lamenta que la comunidad internacional «permita esta masacre», es decir, esta limpieza: «El holocausto se ha producido en muchos países. Y no hemos aprendido del pasado. Ahora estamos viendo un holocausto en Palestina y no tenemos agallas de intervenir. En el holocausto nazi, los alemanes no veían nada. Pero nosotros sí estamos viendo este. El mundo evita reaccionar por intereses mezquinos».