Meliá apuesta por el lujo y abre un nuevo hotel en un palacio en el corazón de Milán

La cadena hotelera Meliá sigue apostando por el segmento del lujo en su ambicioso proyecto de expansión internacional. Una de cada tres nuevas aperturas de la hotelera mallorquina se centrarán en esta categoría en los próximos meses. Una de las más destacadas ya se ha hecho realidad: el Palazzo Cordusio en pleno corazón histórico de Milán. La llegada del primer hotel de la marca Gran Meliá en Milán, y segundo en Italia tras el éxito de Villa Agrippina en Roma, representa un hito importante para la hotelera española. La apertura consolida la importancia del país en la cartera de proyectos de desarrollo de lujo del grupo, que incluye la incorporación de un quinto hotel en Milán para 2024, como parte de The Meliá Collection.

La marca de lujo ha hecho recientemente su entrada en el sudeste asiático con su primera apertura en Vietnam. También aumentará su presencia en España con Torre Melina, a Gran Meliá Hotel. Por su parte, ME by Meliá también ha anunciado para 2024 nuevos hoteles ME en México, Malta y Portugal. El moderno palacio del lujo que acaba de abrir sus puertas en Milán supone una nueva interpretación de la hospitalidad de ultra-lujo en la intersección de la calidez española y el estilo italiano. Palazzo Cordusio es una propiedad emblemática que supone el segundo hotel Gran Meliá y cuarta propiedad de lujo en Italia. Su apertura refuerza aún más la presencia de Meliá Hotels International en el destino como actor clave en el segmento de la hostelería de lujo. Con una ubicación privilegiada en la Piazza Cordusio, una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, el hotel de lujo se encuentra dentro del histórico Palazzo Venezia, la antigua sede de Assicurazioni Generali, y marca el debut milanés de Gran Meliá, uniéndose a su propiedad hermana italiana en Roma, Villa Agrippina.

El aseo de uno de los cuartos.

Diseño atemporal

Construido originalmente entre 1897 y 1901, el ecléctico diseño del Palazzo Venezia se inspiró en el arquitecto Luca Beltrami y desempeñó un papel fundamental en la restauración de la zona entre finales del siglo XIX y principios del XX. La reapertura será el motor que impulse la actual remodelación de la Piazza Cordusio, que promete devolver a los milaneses uno de los principales centros culturales de la ciudad, conectando simbólicamente el Duomo con el Castillo Sforzesco e «invitando a los viajeros internacionales a descubrir su rico pasado».

El reciente proyecto de renovación fue confiado por Generali Real Estate y Meliá Hotels International al Studio Marco Piva, que se encargó de la dirección artística de las zonas sujetas a restricciones monumentales, la arquitectura interior y el patio. En un esfuerzo por conservar conscientemente la mayor parte posible del edificio, la gran escalera se convirtió en protagonista, y sus paredes y suelos de mármol se mantuvieron y restauraron a su antiguo esplendor, al igual que el portal original con el encabezamiento de Generali Assicurazioni, que atestigua la función anterior del edificio. Tras la transformación de los espacios internos del edificio se han creado 84 habitaciones y suites, cada una de las cuales conserva elementos protegidos.

Muestra de una de las habitaciones.

Los lujosos alojamientos se caracterizan por tener vistas únicas de la Piazza Cordusio, via Orefici, via dei Mercanti y el Duomo. Todas las habitaciones y suites, así como algunos pasillos, están decorados con telas Rubelli en homenaje a los orígenes venecianos de Generali, mientras que el mobiliario tapizado incluye piezas icónicas de algunas de las marcas más emblemáticas de Italia, como Molteni, Cassina, Fornasetti, Flos, Oluce y Foscarini. Sunset Hospitality Group supervisará la oferta culinaria del hotel que también contará con una zona de bienestar que dispone de piscina cubierta, sauna, baño turco y sala de relajación, así como a un gimnasio de última generación y vistas panorámicas al Palazzo della Ragione y a la Piazza Mercanti.