El Govern prorrogará la gratuidad del transporte público en las Islas a la espera de saber si finalmente el Gobierno aprueba una subvención para hacerse cargo de esta medida. Tren, tranvía y autobuses seguirán siendo gratis a partir del 1 de enero, pero de manera temporal y transitoria a la espera de esta confirmación. El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que Baleares no puede asumir por su cuenta los 43 millones que cuesta esta medida, pero ha insistido en que espera una respuesta «ya» del Gobierno.

El portavoz ha reconocido que, en estos momentos, la subvención de Madrid está en el aire porque los presupuestos generales del Estado no estarán aprobados antes del 31 de este mes y se tendrán que prorrogar. No habrá nuevos presupuestos y, por eso mismo, no habrá una partida específica para subvenciones al transporte como la que ha habido este año. No obstante, el portavoz ha asegurado que bastaría con un «pronunciamiento» del Consejo de Ministros que garantizara la ayuda.

«No queremos ser distintos que Canarias», ha insistido Costa. El acuerdo que firmó Coalición Canaria con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez menciona de forma expresa la gratuidad del transporte en aquel archipiélago. «Solo faltaría que a Canarias se le dé esta partida y no a Baleares», ha indicado Costa.

El portavoz del Govern ha reiterado su petición de 43 millones y ha dejado entrever que en breve podría haber ese "pronunciamiento" del Consejo de Ministros. De hecho, el conseller ha recordado que esta petición ha recibido el apoyo de los socialistas de Balears. De esta manera, ha dejado abierta la posibilidad de que el Govern pague el transporte durante un tiempo hasta que se confirma la subvencoón estatal.

«Doy por hecho que habrá un pronunciamiento y que será ya en cuestión de semanas o de días», ha dicho el portavoz. Costa ha recordado que el Govern ya ha realizado esta petición formal a través de la carta que envió la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, a la ministra. «Ya hemos enviado a todos los ministerios nuestras peticiones, incluida esta», ha dicho.