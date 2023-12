🌦️⛈️🌬️Divendres a la fi arriba un sistema frontal relativament actiu a les Balears.

En el procés s'anirà formant una baixa mediterrània que ocasionarà pluges generalitzades i vent fort, també alguna tempesta.

⚠️

🟡AVISOS GROC per vent a Menorca.

🟠AVÍS TARONJA per ones de 4 a 5 m pic.twitter.com/RqrncOavWX