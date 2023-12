Mallorca tiene ya más mujeres que hombres al volante.

Sabemos que Mallorca es el territorio nacional con más vehículos por habitante (927,34 por cada mil residentes) y que Escorca encabeza el ránking de los municipios con más coches de España (7,41 por residente). Es una circunstancia que se ha relacionado históricamente con los rent a car y la actividad turística, pero también con las carencias históricas de los servicios de transporte público. Lejos de disminuir, el parque móvil de Mallorca aumenta cada año y la Isla lidera también el ránking de matriculaciones, pero ¿qué perfil tienen las personas que van al volante?

Mallorca rompe tendencias y recorta la brecha de género en cuanto a conducción se refiere. Según el último recuento de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), referente al año 2022, en 44 de sus 53 municipios hay más conductoras que conductores. Santa Eugènia es la localidad con mayor porcentaje de mujeres al volante (69,08 %), seguida de cerca por Marratxí, Bunyola, Santa Maria, Artà, Esporles y Búger), todos por encima del 65%. A la cola está Escorca donde solo conduce el 33 % de las mujeres con carnet.

Las cifras están muy alejadas de las de otros territorios de España, donde el número de conductores supera claramente al de conductoras. Es el caso de País Vasco, la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid... Ni en las grandes ciudades ni en la España vaciada las estadísticas se acercan ni de lejos a las de la Isla.

En contra de lo que muchos pudieran pensar, en el caso de Mallorca apenas hay diferencias entre Palma y la Part Forana o entre ciudades grandes o pequeñas. Palma, por ejemplo, tiene un censo de conductores de 245.887 personas de las que la mayoría (123.759 personas) son mujeres y 122.128 son hombres. En Manacor las mujeres son un 60 % del censo de conductores del municipio.

Ante la evidencia de las cifras surge la pregunta ¿También son mayoría las conductoras profesionales? Las respuestas de los expertos no dejan lugar a dudas. Aunque las conductoras profesionales siguen siendo minoría, cada vez hay más mujeres a los mandos de autobuses, autocares, camiones y taxis en las calles y carreteras de la Isla.

«Hay un 11% por ciento de mujeres titulares de licencias en el sector del taxi, pero hay que tener en cuenta que tenemos muchos matrimonios que trabajan en el sector aunque la mujer no sea titular. El porcentaje ha ido aumentando en los últimos años y si me pidieras cuál es la proporción te diría que hablamos de un 30 % de mujeres taxistas frente a un 70 % de hombres taxistas. Lo cierto es que solo disponemos de datos de licencias pero no de chóferes y son muchos los taxistas que tienen contratados chóferes, muchos de ellos son mujeres», dice Toni Bauzá, presidente de la Agrupación Empresarial del Auto-Taxi y Auto-turismo de Balears.

El número de conductoras profesionales también aumenta dentro de las empresas públicas de la Isla. Emaya, empresa pública municipal encargada de la recogida de basuras y la limpieza en Palma, tiene actualmente 25 mujeres al volante de sus camiones y barredoras en la ciudad. A esas 25 mujeres que tienen la categoría 1 o 2 para conducir este tipo de vehículos de gran tonelaje habría que sumar otras que, sin tener la categoría disponen del permiso C de conducción por lo que en caso de bajas o vacaciones ocasionalmente, también están al volante en función de las necesidades laborales.

Las cifras de los autobuses del TIB no distan mucho de las de Emaya. El número de mujeres al volante también es menor que el de los hombres aunque en los últimos años cada vez se acerca más. De los 343 conductores de autobuses interurbanos contratados por las tres empresas concesionarias que gestionan el servicio en Mallorca, 35 son mujeres lo que supone casi un 10 % sobre el total, según fuentes de Transportes de les Illes Balears.

En la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma hay un total de 666 chóferes de los que 589 son hombres y 77 son mujeres. Las mujeres se han incorporado de forma progresiva al llamado Grupo G4 desde el año 2017. A finales de 2017 había 19 mujeres. En 2019 se incorporaron dos más, en 2021 lo hicieron 21 conductoras y este 2023 se ha incorporado la última.

La Federación Balear de Transporte (FEBT) realizó recientemente una encuesta entre sus empresas asociadas, donde el avance en materia de igualdad es casi residual si excluimos del recuento a las concesionarias que dan el servicio TIB interurbano. Entre las 64 principales empresas de las Islas que respondieron a sus preguntas, hay únicamente 3 conductoras mientras que la cifra de conductores asciende a 454. En este caso las mujeres ni siquiera alcanzan el 1 %.