«No aceptaré ninguna lección sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres». Así ha respondido el vicepresidente económico del Govern, Antoni Costa, a la diputada socialista Sivia Cano, que este martes le ha pedido explicaciones en el Parlament por haber nombrado a Juan Antonio Serra Ferrer como gerente de un organismo autonómico, el Ibitec, ya que sabía que había sido acusado de agresión sexual. Este pasado sábado lo destituyó tras la apertura de juicio oral por esos hechos. «No haga un 'Rubiales' y dimita porque las disculpas son necesarias y lo hecho, pero hay un paso más que tiene que hacer, por dignidad, dimitir. Ahora intenta parar el golpe para no salpicar a la presidenta Prohens» y ha puesto en duda que nadie supiese los antedecedentes de Serra Ferrer.

La socialista ha recordado los hechos y los ha calificado de «gravísimos». «Usted decidió rescatar a un amigo suyo, compañeros de la facultad, y usted sabía que había sido expulsado de la comunidad universitaria por agredir a una mujer. Usted, lo peor de todo, es que creyó al agresor porque era su amigo, no le dio la importancia que estaba acusado por una agresión sexual y sólo cuando ha trascendido ha reaccionado».

Costa se ha justificado argumentando que «confié en él y en su palabra y respeté la presunción de inocencia». En este punto, ha reiterado que pensaba que el caso se terminaría archivando, pero ha reconocido que cuando vio el auto judicial, el pasado viernes, se dio cuenta de que se había equivocado y por eso lo cesó. «Soy humano y me equivoco». En este punto ha acusado a la oposición de no reconocer los errores. «Señora Cano yo no creo que su padre sea un corrupto pero me puedo equivocar», ha señalado.

La diputada socialista ha insistido en que «se ha dado más credibilidad al agresor que a la víctima» y ha preguntado si la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo conocía; en el caso de no ser así, le ha espetado que sólo le queda un camino «dimitir». El vicepresidente del Govern le ha espetado que «no aceptaré ninguna lección sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres». Acto seguido ha sacado a colación la ley del 'sólo sí es sí', al tiempo que los ha acusado a la izqierda de intentar tapar los casos de explotación sexual de menores y ha resaltado que nadie dimitió. »Lecciones de ustedes ninguna», ha concluido.

Costa, protagonista del pleno

El vicepresidente del Govern ha sido el auténtico protagonista del pleno del Parlament y la diputada socialista Pilar Costa también le ha preguntado a la consellera de Presidència, Antònia Estarellas, si el Govern cumple el código ético. Estarellas ha respondido que sí y la socialista le ha recriminado que «sigue manteniendo al gerente de SFM, José Ramón, fulminan la oficina anticorrupción y el vicepresidente nombra a un presunto agresor. ¿Lo justifica si nadie se entera? Minimizan los hechos y en lugar de pedir perdón muestran su chulería supina». Por último, la socialista ha preguntado si el Govern ha maniobrado para que se archivase la causa contra Serra Ferrer y ha asegurado que «esto es un Govern sin vergüenza».

Què podem esperar d'un PP que pacta amb el negacionisme masclista?

Què podem esperar d'un govern que no destitueix a un vicepresident que aplica el pacte de silenci entre homes davant la violència masclista?



La diputada de Més Pilar Carrió también le ha pedido a la presidenta del Govern que destituya a Costa. «¿Qué podemos esperar de un PP que pacta con el negacionismo machista? ¿Qué podemos esperar de un Govern que no destituye a un vicepresidente que aplica el pacto de silencio entre hombres y mujeres ante la violencia machista»