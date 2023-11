Nueva refriega en Cort: La izquierda pide la reprobación del regidor Fidalgo por su «actitud agresiva»

La tensión se masca en los encuentros entre el equipo de gobierno y la oposición, esta vez en la comisión previa al pleno de Urbanisme, celebrada este viernes por la mañana. Los partidos de izquierda pedirán la reprobación del regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, en el próximo pleno por su «actitud agresiva» y denuncian que «en ruedas de prensa o en comisiones como esta mantiene actitudes machistas». La propuesta de PSOE, Més y Podemos llega después de varios encontronazos con Fidalgo tanto en los plenos como en ruedas de prensa en las que ha lanzado duros ataques personales a su antecesora en el cargo Neus Truyol, de Més.

El regidor de Urbanismo se mostró muy contundente, al señalar que «niego la mayor. Posiblemente la representante de Unidas Podemos cuando habla de luz de gas está pensando en otro tipo de mecanismo que funciona con gas, pensando en mi persona». Truyol, que actuaba como presidenta de la comisión de Urbanisme que se ha celebrado este viernes por la mañana, respondió con un «esto es insultante» y le quitó de manera temporal el turno de palabra. «Es una manipulación absoluta hacer una insinuación como esta, que está fuera de lugar». «No es verdad», repitió en varias ocasiones Fidalgo durante la intervención de la concejala de Més, mientras decía en voz alta «la libertad de expresión es sagrada. Usted no tiene el termómetro de lo que bueno y lo que es malo».

«Le doy la palabra y se la he quitado porque está cavando su propio agujero de la mala política y la mala educación. No te entierres más. Esto no es una conversación de bar», continuó Truyol. A su vez, Fidalgo advirtió que «el problema que hay es que yo a ustedes les molesto mucho, porque yo aquí no he venido a caer bien a ninguno de ustedes. Yo he venido aquí a impulsar mi programa de gobierno y a poner de manifiesto lo que en mi opinión y en la de mi grupo político está bien y lo que se ha hecho mal en el anterior equipo de gobierno y sobre lo que tiene que ver con el urbanismo de la ciudad. A ustedes les parece mal que les plante cara».

«¿Es posible que haya puesto que haya utilizado metáforas que no les hayan gustado? Es posible. Su superioridad moral la he sufrido como ciudadano. Conmigo no van a poder, no me voy a achantar. No me asusta su matonismo de barra de bar. Sus acusaciones insidiosas no van a tocar mi moral», dijo Fidalgo.

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, advirtió que está teniendo actitudes de «luz de gas» hacia ella y «con su comportamiento machista debería ir a sentarse al banco de enfrente para pensar. Hay un malestar por la actitud agresiva del regidor». Por su parte, la portavoz del grupo socialista Rosario Sánchez, señaló que «es un cargo público y su actitud debe ser ejemplar. Tiene que representar con dignidad el cargo que ostenta porque nos representa a todos. Su discurso tiene que ser decente. En el pleno no puede faltar el respeto ni tachar a un regidor con el sobrenombre de 'Señor Ciruelo' o decir frases como 'si no fuera tonto'. Es una falta de dignidad y legitima una serie de actitudes que traspasan a la sociedad».

«Lamento que el alcalde [Jaime Martínez] no haya actuado y le haya destituido. Ya que el alcalde no ha actuado, tenemos que reprobar su actitud agresiva y pedir su destitución y que sea sustituido por una persona más válida. Tenemos que seguir reforzando la idea de que la política es para dialogar. Los debates pueden ser calurosos pero siempre desde el respeto. Pido más elegancia y más sentido común que la que muestra el regidor», dijo la portavoz de Mes, Neus Truyol.

El portavoz de Vox en Palma, Fulgencio Coll, salió a defender al regidor de Urbanismo. «Utilizan una doble vara de medir. Hablan de machismo y de falta de decoro. Si hablamos de actitud agresiva, nosotros la hemos sufrido. Nos han llamado mentirosos y fascistas. El que pide ahora mismo decoro [la izquierda] se levantó de su asiento y salió de la sala de plenos cuando nosotros lo pedíamos en el último pleno».

Sánchez defendió a Truyol, que esta semana ha sido objeto de dos ruedas de prensa en las que Fidalgo la comparaba con un personaje de dibujos animados de Hanah Barbera. «Comparto los calificativos de actitud machista que mantiene el señor Fidalgo hacia Neus Truyol, en la que focaliza sus insultos porque siente que las mujeres no estamos a su nivel. No sabe el daño que hace a la política su actitud, la legitimación que acarrea». Sánchez advirtió que el regidor de Urbanisme se ha referido a «otros concejales de la oposición como 'ese personajillo' o compararlos con un personaje de dibujos. Dice lo que piensa sin filtros y está haciendo mucho daño a su alcalde».

Fidalgo se mostró más que contundente en su defensa y advirtió que «no voy a comprar su marco mental que disponen sobre mi persona. Que yo haga una metáfora para referirme a una persona no es un insulto, pero a mí me han llamado machista. Aquí han partidos que cuando viene Otegui el terrorista lo llaman hombre de paz. Pueden decir de mí lo que quieran pero no voy a agachar la cabeza. No tengo vocación de servidumbre como ustedes porque mis ideas son contrarias a la servidumbre. Yo no capaz de conformar un partido político que pacta con terroristas. En ningún caso legitimo a un presidente de gobierno que ha mentido a todo un país o que forma parte de un partido político que ha roto la solidaridad y la igualdad, principios esenciales de la izquierda. ¿Y vienen aquí a darme lecciones de moral? Lo voy a seguir denunciando». Fidalgo acabó su acalorada intenvención advirtiendo a la oposición: «Usredes no me dan lecciones a mí de nada. ¿Con quién se creen que están tratando?».