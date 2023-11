La editorial Dolmen contaba con unos dibujos de fauna de Baleares realizados por el prestigioso ilustrador Vicenç Sastre y decidió aprovecharlos. Para ello, contactó con la bióloga Cristina Bibiloni, profesora en el IES Antoni Maura, de Palma, para elaborar unos textos explicativos y crear así el Àlbum de Fauna de les Illes Balears.

Se trata de una obra que muestra 50 especies características de las Islas, todas ellas con magníficos dibujos de Sastre. Bibiloni explica que «determiné crear cinco grupos de diez especies en cada uno: artrópodos, peces, aves, mamíferos y anfibios-reptiles. A los dibujos disponibles de Sastre, sólo fue necesario añadir los de la cabra y el conejo».

Cristina Bibiloni se confiesa «una profesora vocacional y consideré que había recoger una información de cada especie que fuera claramente divulgativa y comprensible para todos los públicos. En las presentaciones que ya hemos hecho del álbum se acerca un público muy diverso, pero está claro que la obra tiene un interés concreto para niños y jóvenes. De hecho, la obra se puede encontrar en las librerías, pero ha habido centros educativos interesados en disponer de ella». La bióloga y profesora señala que «de cada especie hago una explicación morfológica, pero también introduzco curiosidades que puedan atraer la atención del lector, como por ejemplo el origen de sus nombres científicos».

El álbum se presenta con una doble página para cada especie, de tal manera que la explicación aparece a la izquierda (página impar) y el dibujo, a la derecha.

Bibiloni indica que «hasta ahora no había hecho nada parecido a este álbum, pero, a partir de su publicación, no me importaría hacer un libro similar sobre especies marinas, destacando la importancia de la posidonia. En definitiva, se trata de dar a conocer las especies para valorarlas en su función en los ecosistemas y, evidentemente, ser conscientes de la importancia de su preservación. En este caso, damos a conocer 50 especies que se encuentran entre las más representativas de Baleares. No han podido faltar auténticos emblemas como el ferreret y el voltor negre, y una especie que ha estado extinguida en las Islas, pero de la que actualmente hay indicios de su presencia: el vell marí».

Cristina Bibiloni lamenta que «en la búsqueda de información para el álbum, me he dado cuenta de que se pueden encontrar muchos textos científicos, para un público muy técnico, pero no tantos de divulgación. Por ello hemos planteado un álbum que pueda llegar a todo el mundo».

En tiempos de Black Friday para la tecnología, el Àlbum de Fauna de les Illes Balears aparece en el formato más tradicional, el libro, con el fin de divulgar una fauna en buena parte desconocida, con la paradoja de que es la que tenemos más cercana.