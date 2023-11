La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este martes a defender ante el Gobierno central la autonomía de Baleares «sin complejo de inferioridad» respecto a Cataluña, sin callar y sin agachar la cabeza. Prohens ha defendido la posición del ejecutivo autonómico ante los reproches del diputado de MÉS per Menorca Josep Castells por preferir renunciar a la condonación de la deuda de 1.000 millones que admitir los acuerdos que han permitido la investidura como presidente de Pedro Sánchez.

En el turno de preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, Castells ha acusado a Prohens de haber «vendido» el pacto de investidura entre ERC y el PSOE como si fuera «un acuerdo entre Cataluña y España, y así sacaba a pasear el fantasma anticatalán». Castells ha comparado ese acuerdo entre partidos con el que en su momento alcanzaron Nueva Canarias y el Gobierno de Mariano Rajoy por el que el descuento de residente pasó a ser del 75 %.

Ante el paralelismo de ambas situaciones, el diputado menorquín ha preguntado a Prohens si hubiera renunciado a que Baleares disfrutara de ese descuento del 75 % en el transporte. «Evidentemente no. Este Govern nunca renunciará al descuento de residente del 75 % que es una necesidad para compensar la insularidad porque no tenemos otra alternativa para desplazarnos que no sea por vía aérea o marítima», ha respondido Prohens. Ha recalcado que fue Rajoy quien elevó el descuento del 50 al 75 % y se ha comprometido a vigilar que se haga un buen uso de este descuento de residente por parte de las compañías aéreas.

Castells ha puntualizado que «no fue Rajoy», que era entonces el presidente del Gobierno, sino que el descuento se incluyó en los Presupuestos Generales de 2018 por una imposición de Nueva Canarias, cuyo voto necesitaba el Gobierno, y «para aprobar los presupuestos tuvo que plegarse». El diputado de MÉS per Menorca ha insistido en que reducir la deuda en una cuantía de 1.400 millones es una necesidad tanto como el descuento de residente y ha advertido de que Baleares tiene «paralelismos con Canarias y también con otras comunidades como Valencia y Cataluña, que son comunidades infrafinanciadas».

Castells ha pedido a Prohens que «cuando algún partido consigue alguna ventaja para minimizar alguna de estas injusticias», le de su apoyo y deje a un lado «la servidumbre con los partidos estatales». Prohens ha insistido en que el Govern no renuncia «a nada» pero hasta ahora no ha sido informado de ninguna condonación de deuda, ni de si se aplica sobre la deuda viva o también sobre la refinanciada. La presidenta ha advertido a Castells de que «puede que las condiciones acordadas pensando solo en Cataluña no son los que más benefician a los baleares».

«Puede que nos correspondan más de esos 1.000 millones de euros que usted ha calculado», y ha afirmado que el Govern que preside «no aceptará lo que le pongan encima de la mesa, ni callará, ni bajará la cabeza».

«No renuncio a nada pero a lo que menos renuncio es a defender la autonomía de esta comunidad autónoma sin ningún complejo de inferioridad respecto a Cataluña», ha asegurado Prohens. El Govern abordará esta cuestión en el foro que corresponda, ya sea una conferencia de presidentes o en un Consejo de Política Fiscal o Financiera, también cuando se abra el debate del sistema de financiación autonómica, y además reclamará al Gobierno la gratuidad del transporte público, acordada solo con Canarias, porque «margina y recorta derechos a los ciudadanos de Baleares».