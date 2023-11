Siete menores llegados en patera, alojados en la residencia de la Bonanova por falta de plazas

Siete menores que llegaron el miércoles a Mallorca en patera han sido alojados en la residencia de La Bonanova. Según ha informado el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la decisión se ha tomado debido a la falta de plazas en los centros de acogida de primera estancia. Están completos.

Desde la institución han recalcado que se les ha habilitado un ala del complejo residencial que no estaba en uso, por lo que su estancia no alterará su funcionamiento ni afectará a los usuarios. Además, el personal que se ocupará de los chicos no es el de la residencia, sino técnicos de entidades colaboradoras con el IMAS.

Preguntados por lo habitual de esta situación -el aforo completo de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (conocidos como 'menas')-, fuentes del IMAS han reconocido que «es la primera vez que pasa esta legislatura». Aún así, han recalcado que «no se ha detectado conflictividad en los centros. Que estén completos no significa hacinamiento, simplemente que se han cubierto todas las plazas disponibles». Los siete menores permanecerán en La Bonanova hasta que se les encuentre plaza en un centro idóneo para su estancia.

El protocolo establecido con la llegada de menores no acompañados indica que en un primer momento pasan por un primer centro de acogida, donde se estudia su situación y se realizan los pertinentes trámites burocráticos, para después asignarles un centro a cargo de entidades colaboradoras con el IMAS.