El PSIB lamenta y condena que el PP se haya concentrado este domingo en contra de una mayoría "legítima y democrática" que se sustanciará en el Congreso de los Diputados en el pleno de investidura de Pedro Sánchez la próxima semana. El secretario de organización de los socialistas, Cosme Bonet, también ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se haya situado "junto a los radicales" que pretenden impedir "el normal funcionamiento democrático y que cuestionan la democracia parlamentaria, llegando a criticar a todas las instituciones estatales".

Lamenta que se haya manifestado ante una institución estatal, como es la Delegación de Gobierno, "con la intención de provocar que el Congreso no pueda tomar una decisión democrática y legítima cómo es la elección de un presidente del Gobierno cumpliendo con las normas que prevé la Constitución". Cosme Bonet considera que el PP "está perdiendo toda la credibilidad como partido de gobierno". Critica que acusa a manifestaciones "que son graves" porque, en su opinión, quieren impedir que las Cortes Generales tomen una decisión "democrática y constitucional".

Bonet lamenta que el PP no haya condenado ataques violentos y gritos racistas y xenófobos "que nos recuerden a una España que ya pensábamos olvidada", en referencia a algunos de los ataques que han recibido estos días los socialistas, con concentraciones ante su sede, algunas de ellas violentas. Para Bonet, la manifestación del PP "no representa a la España actual" porque afirma que las elecciones dieron una mayoría plural y progresista el 23 "contra la que protesta hoy el PP, contra un resultado electoral que no ha querido asumir porque le es adverso".

Para los socialistas, estas concentraciones en las calles son "poco beneficiosas para la sociedad" y van en contra de una mayoría "que pretende hacer avanzar a España en derechos y libertades", con acuerdos con diferentes formaciones políticas que suponen "beneficios" para todos los territorios de el Estado y también para Baleares, además de incluir una propuesta "de convivencia y concordia" para Cataluña que permitirá "superar la división que ha existido hasta ahora".