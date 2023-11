«El suicidio ha sido silenciado durante siglos; hay que hablar de ello, pero hay que hacerlo bien»

Han sido numerosas las promociones de periodistas a los que en el aula, durante la carrera, se les ha dado la máxima de no informar sobre el suicidio, por no incentivar el conocido como «efecto llamada», esto es, poder, de alguna forma, incentivar a un lector vulnerable a cometer el mismo hecho. Pero la tendencia se está rompiendo. «El suicidio es un problema social silenciado durante siglos. El no informar de ello solo contribuye al desconocimiento entre la sociedad. Se tiene que hablar ello, pero hay que hacerlo bien», promulga el periodista especializado Guillermo Córdoba (Madrid, 1997), quien impartirá una conferencia este sábado en Palma, sobre el tratamiento mediático del suicidio.

La información es poder, sobre todo en casos como estos, en los que puede evitar esta causa de muerte que se lleva la vida de entre 3.000 y 4.000 personas en España cada año. Córdoba sostiene que, precisamente, y en contra de lo que se venía promulgando en las últimas décadas, el papel de los medios es fundamental: «Hay que dar voz de forma regular a expertos de la psicología y psiquiatría para que la sociedad conozca el problema y sepa cómo detectarlo y cómo actuar». Eso sí, en cuanto a los suicidios cometidos, alecciona a la industria en las noticias publicadas: simplificar las causas, ofrecer detalles innecesarios, o dar a entender que el desenlace ha sido en el acto e indoloro sí puede inducir a lectores en situación vulnerable a seguir la misma senda. En este tipo de noticias tan delicadas y con repercusiones personales importantes, dice, «se necesita tiempo, no valen las prisas y hacerlo de cualquier manera». Imprescindible la formación La conferencia que impartirá el sábado Guillermo Córdoba se enmarca dentro del proyecto Periodismo Responsable de la Asociación Papageno y lo organizan el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) y la Associació de Familiars, Amics i Supervivents per Suïcidi de les Illes balears (AFASIB), con la colaboración del Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares (SPIB) y la Asociación de Periodistas de Baleares (APIB). Tendrá lugar en la sede del COPIB, de 10h a 13h. La inscripción es gratuita.