La Fundació Impulsa Balears ha llevado a cabo este jueves el Meeting 'Monitorizando el tránsito circular: de la apuesta a la estrategia', un encuentro que ha reunido en el marco del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca a un nutrido grupo de empresarios, de la misma manera que a representantes de la administración y diversas entidades de todas las islas. La jornada, que ha contado con el apoyo de TIRME como patrono anfitrión, ha tenido como uno de sus vértices cómo convertir el tránsito hacia un sistema turístico circular en una estrategia real de desarrollo, con el fin de orientar su visión hacia un futuro regenerativo para Balears.



Se trata de una apuesta ambiciosa que abre la puerta a todos los actores de las islas a edificar sus propias ‘agendas del tránsito’, que bajo una gobernanza adecuada, deben confluir en el ‘roadmap circular’ de Balears. El objetivo, como ha indicado director técnico de Impulsa Balears, Antoni Riera, «de un proceso largo que demanda nuevas soluciones de inteligencia para guiar, seguir y retroalimentar la estrategia». «La experiencia del viraje circular en otras regiones de nuestro entorno nos ha enseñado que a lo largo de este tránsito es muy importante que empresas, administración y demás actores de las islas cuenten con instrumentos de monitorización a través de los que puedan comprender los factores de éxito y fracaso de las acciones emprendidas, así como evaluar la viabilidad de conseguir los efectos deseados a largo plazo», comentaba.



Bajo este marco de acción ha nacido i|circular, un monitor de vigilancia continua del tránsito hacia un

sistema turístico circular en el marco de Balears. Se trata de una nueva solución, diseñada y desarrollada íntegramente desde la Unidad de inteligencia económica de la Fundación, orientada a monitorizar ese proceso de tránsito. Por ello, se distingue de otros instrumentos que pudieran dirigirse, paralelamente, a monitorizar impactos, ya sea en clave ambiental, económica y/o social. Para ello, se articula en torno a dos niveles de vigilancia que permiten seguir el despliegue de líneas de acción, así como el desempeño circular logrado en términos de agua, energía, alimentos, materiales, movilidad y territorio-mar.

La versión inicial de i|circular plantea una situational picture útil que, a nivel de desempeño circular, enseña el camino a recorrer para cerrar el ciclo de los materiales, desarrollar un ciclo del agua circular y resiliente y promover una cadena alimentaria circular y regenerativa. Todo ello, al mismo tiempo que se avanza hacia un suministro y consumo energético renovable y eficiente, lo que conecta con la reformulación de la movilidad en el archipiélago –apuntando a que sea de cada vez más limpia, interconectada y compartida– y, por supuesto, a otorgar un rol activo y transversal a la gestión del territorio y el mar, así como de las infraestructuras que alberga, en el despliegue del ‘roadmap circular’ de Balears.

Riera manifestó que «en todos estos frentes, considerados ámbitos prioritarios de acción, saltan señales que ponen de relieve la necesidad de redefinir la dirección de algunos de los últimos pasos y, de manera generalizada, de acelerar la velocidad que conduce al cumplimiento de los objetivos que marcan, actualmente, las principales agendas y marcos vigentes en materia de circularidad».

A modo de ejemplo, las señales que arroja el cuadro de mandos del nivel de vigilancia que sigue la acción circular exhibe las dificultades corrientes del tejido para optimizar el aprovechamiento de los recursos, pues los resultados de la última monitorización no apuntan hacia la dirección adecuada en los indicadores que recogen la productividad del agua –una media de 220,4 euros de producto interior bruto a precios constantes por metro cúbico en 2020 (vs 275,1 €/m3, 2018)–, la productividad material –cifrada en 2.709 euros de producto interior bruto a precios constantes por tonelada en 2019 (vs 2.801 €/t, 2018)– y el consumo bruto de energía –que, con un cómputo de 27.690 GWh en 2021, se aleja del objetivo establecido en la ley 10/2019, de cambio climático y transición energética, de rebajarlo un 26% en 2030 respecto de los niveles de 2005 –lo que implicaría llegar a un consumo máximo de 25.995 GWh.

Estos resultados forman parte del nuevo insight de i|posicionamiento, Monitorizando el tránsito circular: de la apuesta a la estrategia. La web de la Fundació Impulsar Balears (www.impulsabalears.org) ofrece toda la información al respecto y muestra las líneas maestras de esta iniciativa.