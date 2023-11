Digitalización y formación marcarán el futuro de las empresas de Baleares

«En estos tiempos de incertidumbre, no avanzarán los más fuertes, los más grandes o los más innovadores, sino los que mejor se adapten a los cambios». La cita, originalmente atribuida a Darwin y adaptada para la ocasión por la directora territorial de Banco Santander, Celia Torrebadella, resume fielmente el desarrollo del ‘Foro Perspectivas Empresariales’ organizado este miércoles por Ultima Hora y Banco Santander con el objetivo de identificar retos y oportunidades para que las empresas baleares puedan afrontar el futuro con garantías.

Esos cambios vienen marcados por la digitalización y la transición energética, la cambiante coyuntura geopolítica, la necesidad de reforzar la formación laboral y la gestión del talento, la imprescindible simplificación administrativa y la eficiente ejecución de los fondos europeos Next Generation. De todo ello se trató en el foro, que reunió en el Hotel Valparaíso a unos 200 empresarios y empresarias de todos los sectores productivos de la islas.

El CEO del Grup Serra, Pedro Rullán; el vicepresidente del Govern, Antoni Costa; la presidenta del Grup Serra,Carmen Serra; la presidenta del Govern Marga Prohens; la directora territorial de Banco Santander, Celia Torrebadella; Jaume Carot, rector de UIB; la directora de Audiovisuales del Grup Serra,Paula Serra, y el director de Relaciones Institucionales de Santander España,José Juan Pérez-Tabernero. Foto: Jaume Morey

Abrió el acto el consejero delegado del Grup Serra, Pedro Rullán, quien destacó que en tiempos en que tanto se habla de inteligencia artificial «seamos capaces de apostar por la inteligencia humana, social y política» para identificar retos y oportunidades que permiten afrontar la incertidumbre.

La directora territorial Banco Santander, Celia Torrebadella, enumeró en su intervención algunos de los desafíos actuales a los que se enfrenta la economía mundial en un contexto marcado por «la inflación y la subida de los precios de la energía que afecta al crecimiento de las empresas y a las que hay que sumar el conflicto en Oriente Medio que añade más incertidumbre». Torrebadella considera prioritario «controlar la inflación, que golpea sobre todo a las rentas bajas» y se mostró optimista de cara al futuro: «Estamos en una fase de desaceleracion suave, con una inflación que baja lentamente. La política monetaria está dando frutos y ayudando a moderar la subida de los tipos de interés y en Balears nos hemos recuperado muy bien gracias al turismo». Para la directora territorial de Banco Santander «la sostenibilidad es una oportunidad y una responsabilidad» y no concibe la transformación energética sin digitalización «son un binomio indivisible». Asegura que la transformación social vendrá de la mano de la empresarial: «Con empresas más innovadoras y más responsables contribuiremos a una sociedad más moderna e integradora que respete el entorno y procure bienestar para todos».

Mesa redonda

El Foro Perspectivas Empresariales incluyó una mesa redonda, moderada por Isabel Puig, directora de Coordinación Institucional de Santander España, en la que participaron Onofre Martorell, decano-presidente del Colegio de Economistas Illes Balears; Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de les Balears (CAEB) y Eduardo Soriano, presidente de la Cambra de Comerç de Mallorca.

Los ponentes coincidieron en poner en valor las pequeñas y medianas empresas, que conforman el 99,8 % del tejido empresarial español, y en señalar algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas de Balears, entre ellos, la falta de personal y el impulso de la formación para retener el talento, una mayor armonización normativa y simplificación administrativa, la obligación de dar respuesta a la creciente demanda de servicios más sostenibles por parte de los usuarios y la transformación digital y energética.

Respecto a estas últimas, Onofre Martorell se mostró especialmente preocupado: «hay que acelerar la transformación digital y en una comunidad como la nuestra dejo una pregunta al aire: ¿Cómo afectará el metaverso al turismo? Pero si hay algo que me preocupa es el calentamiento global. Las emisiones de CO2 no solamente no se reducen sino que han aumentado y no cumpliremos el objetivo de emisiones cero en 2050 hasta que no se multe a los países y empresas incumplidoras»

Martorell afirmó que el panorama geopolítico actual «es complicado, con mayor gasto militar, con Rusia más cerca de China, un mayor proteccionismo entre bloques y con voces que están pidiendo una cierta desglobalización y mayor seguridad económica para Europa. Tenemos menos crecimiento y más inflación, y eso no es bueno. A la Unión Europea hay que pedirle más rapidez y contundencia en sus decisiones y que aproveche para acelerar la transición energética y no depender tanto de otros países».

Celia Torrebadella, AntoniCosta, José Juan Pérez-Tabernero, Marga Prohens,Carmen Serra, Jaume Carot y Eduardo Soriano compartieron mesa y desayuno durante el Foro Perspectivas Empresariales. Foto: Jaume Morey

Preguntado sobre cómo pueden afectar los conflictos de Ucrania y de Oriente Medio a la economía balear, el decano de los economistas deseó «que se acaben cuanto antes por una cuestión humanitaria. Si se dispara el precio del petróleo nos meteremos en un lío muy grave, porque dependemos en gran parte de la conectividad aérea». Martorell destacó que Balears «es una burbuja dentro de España gracias al turismo» y mostró su inquietud por la baja productividad en las Islas: «un informe del Consejo General de Economistas de España señala que somos la penúltima comunidad en este capítulo».

Carmen Planas destacó precisamente la baja productividad como una de las principales debilidades de la economía balear: «Seguimos perdiendo competitividad y ocupamos la posición 148 en el ránking elaborado por la Fundación Impulsa que integran 233 regiones europeas. Hemos de aumentar la productividad y ser capaces de hacer las cosas mejor con menos recursos». Para ello, la presidenta de CAEB ve fundamental «apostar por la innovación y por la formación desde la colaboración público-privada para tener personal cualificado y poder retener el talento». Según Planas «el problema de falta de mano de obra se ha agravado este año y se da la paradoja de que mientras tenemos 36.500 personas desocupadas, hay un 56 % de profesionales en las Islas que no están ocupando el puesto que les corresponde por cualificación».La presidenta de CAEB aboga también por mejorar la eficacia y la transparencia en la gestión de los fondos europeos para que lleguen a las empresas. «No he visto los fondos europeos por ninguna parte y no conozco a ningún empresario que los haya recibido todavía», afirmó en este contexto Eduardo Soriano. El presidente de la Cámara de Comercio tiene claro que el turismo es y será el motor de la economía balear, pero pide más atención para el resto de sectores productivos y especialmente, el primario, para crear «un ecosistema empresarial que nos permita disminuir la dependencia del exterior». Según Soriano, «las empresas necesitan un entorno seguro, con reglas claras de mercado y seguridad jurídica, sin barreras administrativas, sin cambios legislativos que provoquen incertidumbre y con cargas impositivas ajustadas a la realidad económica». El presidente de la cámara de Comercio ve en el REB una oportunidad para las pimes: «va a ser un acicate para que el 75 % de las empresas de Balears reinviertan y tengan bonificaciones fiscales», dijo.