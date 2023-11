«Tenemos más asientos y hoteles a la venta que nunca»

Steve Heapy es el consejero delegado de Jet2 y Jet2holidays, la aerolínea y el operador turístico más grande del Reino Unido en Mallorca, donde la perspectiva es seguir creciendo.

¿Qué previsiones tienen para el verano de 2024?

Después de otro verano húmedo y sombrío en el Reino Unido, los turistas ya están reservando sus vacaciones al sol para el que viene. Como siempre, Mallorca es uno de los destinos más populares.

Mallorca es uno de vuestros destinos vacacionales de referencia, ¿seguirá siéndolo?

Siempre ha sido un destino clave y siempre lo será. Hemos aumentado constantemente la capacidad en la Isla y el crecimiento continuará tanto para el verano de 2024 como para el de 2025. Tenemos una nueva ruta a Mallorca desde Liverpool y nuevos resorts y hoteles. Con más asientos y hoteles a la venta que nunca, trabajamos arduamente para llenar aviones y hoteles con turistas felices.

¿La competencia de complejos turísticos más baratos en el Mediterráneo oriental afectará a la cuota de mercado de Mallorca?

Me hacen la misma pregunta desde hace muchos años y siempre he dicho que nuestro compromiso con Mallorca, junto con la demanda de los clientes, significa que hay mucho más por lo que estar entusiasmado que preocupado. No pretendo ser una especie de oráculo, pero nuestro continuo crecimiento demuestra que la gente sigue reservando vacaciones en Mallorca en masa. Hay clientes que llevan años de vacaciones en Mallorca que nunca cambiarán ese hábito, junto con clientes que son nuevos en la Isla y están descubriendo su enorme variedad.

¿Cuál es el éxito de la empresa de viajes más grande de Gran Bretaña?

Brindar el mejor servicio al cliente en la industria. Si tratas a tus clientes como VIP, reservarán contigo una y otra vez. Ha sido el caso de Jet2holidays. La gente trabaja duro y ahorra mucho para sus vacaciones y, para muchos, es el único momento del año en el que pueden disfrutar de un tiempo de calidad con sus seres queridos. Ponemos todo nuestro esfuerzo para asegurarnos de que tengan la mejor experiencia. Nuestros equipos galardonados merecen un gran reconocimiento por la forma en que cuidamos a nuestros clientes. Han desempeñado un papel fundamental en nuestro éxito.

¿Tiene intención de continuar con su expansión en Baleares?

Las prioridades de Jet2.com y Jet2holidays están perfectamente en sintonía con las de los hoteleros, porque nosotros estamos para llenar asientos y ellos para llenar camas.

Si pudiera hacer cambios en la industria turística de Mallorca, ¿cuáles serían?

Es importante recordar que los turistas del Reino Unido hacen una enorme contribución a la economía local, debemos hacer todo lo posible para fomentarlo, al tiempo que atendemos las necesidades de la Isla. Colaboramos con el gobierno y las autoridades para garantizar que nuestros clientes disfruten de la mejor experiencia durante sus vacaciones. Ellos creen que las reservas de Todo Incluido no deberían tener límites de alcohol y, como la gran mayoría son familias, creemos que este simple movimiento mejoraría su experiencia sin tener ningún impacto en el comportamiento antisocial.

Si pudiera ir de vacaciones a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería?

¡Mallorca! Visito la Isla al menos una vez al año desde que tengo uso de razón, ya que es sencillamente el destino de vacaciones perfecto.