«El pino junto a la ventana es idílico, pero hará que el fuego entre en casa»

Federico Grillo, un referente en la extinción de incendios forestales en España, explica que en medio de un fuego deben decidir a contrarreloj qué viviendas salvar de las llamas y cuáles «abandonar» a su suerte. «Si la casa carece de unas mínimas medidas de autoprotección, como limpieza de maleza y árboles a su alrededor, la descartamos; no podemos exponer a los bomberos y gastar agua en vano», afirma el actual director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, que ayer participó en Palma en unas jornadas de prevención de incendios organizadas por la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Su advertencia es muy valiosa para miles de residentes de Balears, donde existe un entramado de bosque, unifamiliares aislados y urbanizaciones que son un polvorín, especialmente en Eivissa. «La rama del pino junto a la ventana es algo idílico, pero es sinónimo de que el incendio se meterá en casa», avisa el experto, que lanza otro consejo en caso de incendio: «El mar no es una buena opción para escapar, muchos creen que sí, pero se meten en el agua y el humo y la ceniza les provocan asfixia y se ahogan. Aquí las calas son ratoneras». Por eso, Grillo recomienda refugiarse en entornos urbanos alejados del bosque.

Aunque en los últimos años las Islas no han padecido ningún fuego de grandes consecuencias, es cuestión de tiempo que ocurra, sobre todo, con la intensificación de las olas de calor por la crisis climática. El contexto balear es muy similar a Grecia, que este verano sufrió el mayor incendio de Europa desde que hay registros. «Hay que tener una ordenación clara del territorio, con zonas que jamás deben arder, alrededor de núcleos urbanos, y otras que sí se podrían dejar quemar», comenta Grillo, que ve imprescindible, no dejar de concienciar a la población para evitar despistes que provoquen un incendio. Las negligencias, y no los fuegos provocados, son la principal causa de ignición.

Grillo asegura que España tiene uno de los mejores operativos antiincendios de Europa. «Hemos tocado techo: ahora solo nos queda potenciar el sector primario y recuperar la gestión de los bosques»», concluye.