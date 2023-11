Comisiones Obreras (CCOO) mantiene la convocatoria de huelga del colectivo docente de las escoletas infantiles, con una concentración este miércoles en la Plaza de los Patines de Palma que se repetirá el día del paro, miércoles 15, tras el fracaso de la mesa negociadora del convenio el pasado 2 de noviembre. El sindicato ha criticado en un comunicado que las patronales no ceden ante las legítimas reivindicaciones del sector, con lo que «demuestran su desafección de la realidad que viven las trabajadoras de las escoletes de 0-3 años».

Según CCOO, las propuestas de las empresas significan un retroceso respecto a las disposiciones del convenio vigente. El sindicato acusa a la administración autonómica y municipal de haber permitido que las trabajadoras «sean explotadas con contratos que no se corresponden a la categoría profesional», con sueldos y jornadas laborales que no se ajustan a lo que les corresponde en función del grupo de cotización vigente.

CCOO pide a las familias usuarias de los servicios de escoletas que se hagan cargo y den el apoyo que merecen a las trabajadoras del sector. «Ellas no sólo guardan, no sólo nutren, realizan una tarea educativa básica para el desarrollo psicosocial de los niños», defiende la organización. Si en la próxima reunión estatal del día 24 no existen indicios de mejora por parte de las patronales, CCOO plantea la posibilidad de continuar con las huelgas y movilizaciones.