Més, el PSIB y el PI han reprochado este jueves que el gobierno del PP y Vox en el Consell de Mallorca haya incumplido con su promesa de bajar un 10 % la tarifa que la empresa concesionaria insular, Tirme, cobra a los ayuntamientos por gestionar la quema del rechazo que generan. El Consell de Mallorca ha anunciado que subvencionará con 43 millones de euros a la empresa para que la tasa de 2024 quede congelada en los 114 euros por toneladas vigentes.

El portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de haber mentido a la ciudadanía, por «prometer bajar la presión fiscal 10 % en la oposición y en campaña electoral» y no cumplirlo al gobernar y congelar la tasa de basuras. Alzamora ha calificado de «nefasta» la gestión del actual gobierno, al que ha acusado de negociar de forma «pésima» con Tirme, que por decisión política será subvencionada con 43 millones.

Alzamora ha destacado que durante ocho años esta tarifa ha descendido de forma progresiva, «precisamente por la buena gestión realizada», pero ahora, en cambio, el Consell «deberá asumir un coste muy elevado y que mermará los recursos de la institución», algo que afectará a otras políticas públicas. El portavoz soberanista ha explicado que, aunque el incremento tarifario propuesto por la empresa concesionaria viene motivado por factores externos, como el incremento del euríbor, el IPC o la falta de una subvención estatal, y no por el trabajo hecho la pasada legislatura, la «mala gestión del pacto PP-Vox queda patente en la aceptación de una tarifa que podría haberse negociado de forma más favorable para los intereses del Consell».

«El PP es previsible, prometen bajar la presión fiscal 10 % en la oposición y en campaña electoral e incumplen cuando gobiernan», ha afirmado Alzamora, que ha asegurado que «la realidad demuestra que Galmés ha engañado a sus votantes y a toda la ciudadanía, como líder de la oposición, como candidato del PP y ahora como presidente del Consell».

Por su parte, el portavoz insular adjunto del PSIB, Javier de Juan, ha considerado que la inyección de los 43 millones de euros muestra la «deficiente capacidad de negociación» del nuevo gobierno, puesto que en las dos últimas legislaturas de Pacte «nunca se llegó a estas cantidades». «Un incumplimiento más del señor Galmés que demuestra que se presentó a las elecciones con propuestas alejadas de la realidad que ahora no puede cumplir», ha señalado De Juan.

El socialista también se ha mostrado extrañado por el hecho de que el vicepresidente y conseller insular de Medi Ambient, Pedro Bestard, no haya explicado la tarifa y se haya «refugiado» en la directora insular, Margalida Roig. «Una demostración más que muestra la falta de preparación de Bestard para el cargo que ocupa», ha afirmado el portavoz.

«Esto no es una subvención, es un agujero de 43 millones de euros. Las instituciones deben ser previsora y buenas gestoras para regular el coste del servicio», ha afirmado el representante del PI en el Consell, Antoni Salas. «No podemos tener un agujero permanente y anual, debemos tomar conciencia de que para llegar a una presidencia o una silla no se puede prometer todo a todo el mundo, porque después las cosas no son como uno querría», ha concluido.