El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, ha asegurado que no perdona haber sido condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona: «Yo creo que no, yo no perdono» ha afirmado en una entrevista, en la que ha explicado cómo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont le ayudó a organizar su vuelta a España.

«Me dijo, estás muy emocionado, estás impulsivo, la liarás. Déjame que te ayude. Déjame que yo lleve esta organización» ha señalado al respecto. En una entrevista de este martes en Rac1 recogida por Europa Press, Valtònyc ha explicado le ha hecho daño que «compañeros en el exilio» se marchasen a escondidas o sin decírselo, como es el caso de la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la consellera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret. Valtònyc ha sostenido que la eventual ley de amnistía que reclaman los partidos independentistas para la investidura debería de incluir al rapero Pablo Hasel: «Si no, no debería haber amnistía». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josep Valtonyc (@valtonyc) En este sentido, el joven rapero mallorquín ha recalcado que amnistiar a Hasel y «a cada represaliado de los Països Catalans al que se ha vulnerado un derecho fundamental» debería ser una línea roja. Al preguntársele por la vuelta a Cataluña de Puigdemont, residente en el extranjero a raíz del 1-O, ha dicho que no tiene respuesta, si bien espera que sea pronto y «sin tener que pasar por Madrid», al igual que el exconseller de Cultura Lluís Puig. «No estamos hablando de personas. Estamos hablando de un estado represor que tiene quiebras democráticas y que juega en la vida de la gente por un pasado franquista que no ha sabido curar», ha defendido Valtònyc.