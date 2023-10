Vox quiere que el Consell de Mallorca, donde gobierna junto al PP, vete cualquier posible actuación en la Isla del rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, que esté financiada con dinero de la institución insular. El partido presentará en el próximo pleno una moción para que evitar que se destinen fondos público que puedan servir para pagar futuros conciertos del músico, que regresó a Mallorca el domingo tras cinco años exiliado en Bruselas y después de haber prescrito su pena por delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y humillación a las víctimas.

La formación de extrema derecha lamenta que la vuelta de Valtònyc «no sea para entrar en prisión y cumplir su condena», aunque esta ya haya prescrito. Del mismo modo, el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, ha lamentado las declaraciones de grupos políticos con representación en el Consell, «aludiendo a un supuesto sistema represivo español, y la baja calidad democrática del estado español».

Asimismo, cabe recordar que Valtònyc será juzgado en noviembre en Sevilla por animar a su público a matar guardias civiles durante un concierto celebrado en 2018. La vista oral se celebrará el 21 de noviembre y la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por el presunto delito de provocación, y tres años si se estima el de amenazas agravadas.

«Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena», afirmó Valtònyc a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan y dijo que su exilio en Bruselas ha sido muy duro pero que «me ha hecho crecer como persona y profesionalmente». «El pasado es una cosas para aprender, no para arrepentirse. Seguramente he cometido muchos errores pero a día de hoy tengo los amigos que tengo, mi familia me aprecia y me mira con orgullo», aseguró.