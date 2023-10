La noche de Halloween se aproxima y muchas personas se preguntan qué tiempo hará, ya que cada vez se celebra más en Mallorca: los más pequeños suelen ir a pedir caramelos, los adultos celebran fiestas, cenas, etc. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que no se espera ningún fenómeno meteorológico adverso, es decir, no lloverá, aunque los cielos estarán cubiertos, y el viento soplará flojo. Guerrero ha detallado que sobre las 19:00-20:00 horas, qué es cuando los más pequeños suelen ir a pedir caramelos ataviados con sus terroríficos disfraces, se prevén unos 18º.

Durante el día, el último del mes de octubre, el pronóstico del tiempo en Mallorca anuncia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando por la tarde a cielos cubiertos. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y las máximas llegarán a los 20º-23º; lo habitual en esta época del año son 21º. ¿Qué tiempo hará en Tots Sants? El día 1 de noviembre también interesa mucho la predicción meteorológica, ya que es festivo porque se celebra Tots Sants y muchas personas acuden a los cementerios para visitar a sus difuntos. Guerrero ha comunicado que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional, tendiendo por la mañana a predominar los cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán un poco las nocturnas, que se moverán entre los 13º y los 17º; aunque en el caso de la Serra de Tramuntana oscilarán entre los 10º-11º. La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas también ha destacado que el viento soplará flojo del sur, aumentando por la mañana a moderado del suroeste y con algún intervalo de fuerte.