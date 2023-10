Josep Miquel Arenas Beltrán, más conocido como Valtònyc, ya está en Mallorca. Tras seis años en el extranjero, huido de la Justicia, el rapero mallorquín ha aterrizado este domingo a las 9:16 horas en el aeropuerto de Palma. Allí lo esperan familiares y amigos con camisetas en las que se podía leer 'les paraules volen soles' (las palabras vuelan solas), una pancarta que decía 'Benvingut a casa Valtònyc', una estelada y las banderas mallorquina y republicana, así como claveles.

El rapero mallorquín ha expresado su deseo de disfrutar de sus seres queridos; así como de disfrutar de la gastronomía mallorquina, ya que ha señalado que «en Bélgica se come bien, pero no se come tan bien (cómo en Mallorca)». Valtònyc, que ha llegado acompañado por Tomeu Martí, un histórico del independentismo, ahora, se dirigirá hasta Sineu, una ubicación seleccionada por considerarse el centro de Mallorca, donde con total seguridad recibirá una amplia ovación por parte de sus seres queridos y seguidores.

Tornar sempre és la millor part de l'aventura.



Gràcies per haver-me acompanyat durant aquests 6 anys d'exili i ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa. Per tot el que hem lluitat, rigut, viscut i plorat. Gràcies, President @KRLS pic.twitter.com/sX6JWtN0Zv — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 28, 2023

Valtònyc conoció este pasado viernes que la condena de tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona habría prescrito hace meses, aunque no se lo notificaron. Cabe destacar que el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sido uno de los principales apoyos del rapero mallorquín en Bélgica. De hecho, lo ha acompañado en buena parte del trayecto en coche hasta la frontera con España.

L'entrada al país només la podia fer de la mà dels meus amics @LluisPuigGordi i @vpartal. Gràcies per haver-me acompanyat des de el primer dia. Feliç de tornar a trepitjar ja els Països Catalans. pic.twitter.com/0DbnG59LA1 — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 28, 2023

Una vez en territorio español este pasado sábado por la noche, Valtònyc informó en la red social X (antes Twitter), con lo había hecho con sus amigos Lluís Puig i Gordi y Vicent Partal. «La entrada en el país sólo podía hacerla de la mano de mis amigos Lluís Puig i Gordi y Vicent Partal. Gracias por haberme acompañado desde el primer día. Feliz de volver a pisar ya los Països Catalans», escribió el mallorquín.