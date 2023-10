El diputado díscolo de Vox, José Francisco Cardona, deja la formación política pero seguirá como diputado no adscrito. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Cardona ha criticado las «coacciones» y el «chantaje» de su partido al PP para exigirle que implante la libre elección de lengua. «Es inaceptable entrar en coacciones y chantajes al PP. Las últimas intervenciones que ha habido en el Parlament se han excedido del fair play político y, si es legal, no es elegante», ha señalado.

Cardona asegura que se siente decepcionada con su partido y señala que su postura era cumplir el acuerdo con el PP y seguir las instrucciones que dio la dirección nacional del partido. Ha señalado que los diputados tenían la instrucción de imponer la libre elección de lengua «como está previsto en el acuerdo que firmó Idoia Ribas», donde se indica que la libre elección de lengua tenía que ser progresiva. «Eran instrucciones del partido para hacer cumplir el acuerdo de investidura», ha detallado.

«En política no se puede hacer todo en 24 horas; se necesitan medios materiales para que estas medidas puedan llevarse a cabo y todos sabemos cómo fue el TIL de Bauzá, que se intento implantar en 24 horas y fue un fracaso. Teníamos la experiencia del fracaso del TIL y ahora no debía cometerse el mismo error», ha dicho. «Algunos tenían demasiada prisa», ha añadido.

Cardona ha explicado que otros diputados defendían la misma postura que él, aunque estaban en minoría dentro del grupo, pero no ha querido detallar quiénes eran. «Para no significar una ruptura en el grupo parlamentario voté no al techo de gasto aun manifestando su oposición a esta medida», ha precisado.

El diputado no adscrito ha defendido su reunión con Prohens y ha asegurado que ni le comun¡có sus intenciones ni la presidenta la pidió que diera este paso. Reconoce que el diccionario jurídico le señala como un tránsfuga, pero ha defendido que la Constitución consagra este tipo de reuniones dentro del derecho de representación de todos los diputados.

«Todos queríamos que esta fuera una legislatura pacífica y provechosa para los ciudadanos», ha dicho. Ha recordado que «Vox no tiene mayoría absoluta y no puede pretender que se cumpla su programa, pero sí el acuerdo firmado que no se ha cumplido». Cardona ha anunciado que, a partir de ahora, votará en función de lo que diga el programa firmado entre PP y Vox.