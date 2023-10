Vox niega una «crisis» con el PP en Baleares y rechaza una rebelión en el seno del grupo parlamentario

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha subrayado este lunes que no existe «crisis» alguna de su formación con el PP en Baleares, después del frenazo a los presupuestos autonómicos, y ha rechazado una rebelión en el seno del grupo parlamentario del Parlamento de las islas. En Baleares, el PP gobierna en solitario en virtud de un acuerdo programático con Vox. Los de Santiago Abascal decidieron el martes pasado no apoyar la propuesta de techo de gasto de los 'populares' en respuesta a la abstención del PP en una iniciativa suya sobre la elección de lengua en Infantil y Primaria.

Tras ello, el Govern balear y Vox se acusaron mutuamente de no cumplir los acuerdos de investidura. El PP quería introducir tres enmiendas a la propuesta de Vox, pero las registraron tarde y no pudieron ser debatidas. Desde el partido de Santiago Abascal hacen hincapié en que enriquecían el texto y lo más probable era que salieran adelante. En referencia al techo de gasto, Vox quería bajarlo un poco y estaban a la espera del debate, pero tras la abstención la portavoz en el Parlament, Idoia Ribas, tomó la decisión de no apoyar la propuesta 'popular'.

Con todo, en Vox insisten en que no existe crisis con el PP y tampoco «desencuentro». Eso sí, el partido en Baleares subraya que la «recuperación de la libertad lingüística» en Baleares «está pactada» y, de hecho, condicionan la calendarización de la elección de lengua a «desencallar» la aprobación del techo de gasto. Así lo ha hecho de nuevo Garriga en rueda de prensa, donde ha circunscrito «la única crisis de Baleares» a la que tiene lugar «en las sedes de la izquierda y el separatismo» porque «nunca un Gobierno balear ha logrado más en cien días». «Esa es la verdadera crisis que sufren cuando Vox entra en los gobiernos», ha insistido, destacando algunas de las medidas puestas en marcha, como la rebaja fiscal.

Normalidad absoluta

La situación en Baleares ha provocado la sustitución del portavoz adjunto de Vox en el Parlament balear. Ribas designó a Sergio Rodríguez por Francisco José Cardona, que se mostró partidario de apoyar el techo de gasto del PP. Este mismo lunes, Vox Baleares reorganizado sus escaños en el Parlamento balear tras el cese de Cardona, que ahora pasará a ocupar el asiento situado en el extremos de la fila, junto al Grupo Mixto.

En la rueda de prensa desde la sede nacional, Garriga se ha negado a explicar los motivos del cese de Cardona, alegando que es una pregunta que hay que hacer al grupo parlamentario balear. Eso sí, ha señalado que la situación allí es de «normalidad absoluta». Desde el partido restan importancia a los acontecimientos de Baleares e indican que entra dentro de lo normal que haya debates entre los miembros de los grupos parlamentarios de cara a votar las diversas iniciativas.

Entrar en otros gobiernos

Por otro lado, Garriga se ha referido a la posibilidad de que Vox entre en gobiernos municipales, después del acuerdo alcanzado con el PP en la ciudad de Valencia por el que los ediles del grupo municipal del partido de Abascal entran a formar parte del equipo de gobierno de la alcaldesa 'popular', María José Catalá. Vox quiere formar coaliciones de gobierno con el PP en Zaragoza, Sevilla y Huelva. El secretario general de Vox ha confirmado contactos con los 'populares' para lograr una «alternativa». En esta línea, ha especificado que «es posible» alcanzar acuerdos en «muchos ayuntamientos de España», tendiendo su mano al PP «para cambiar las cosas de verdad».