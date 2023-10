Con un éxito rotundo, y una gran acogida por parte del sector gastronómico, el pasado martes 17 de octubre se celebró la entrega de galardones de la primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca. Más de un millar de personas completó el aforo de Son Amar en una gala que lució con una gran alfombra roja por la que desfiló un gran número de rostros conocidos de la sociedad isleña.



Esta iniciativa nace con el firme objetivo de reconocer la excelencia de los mejores chefs y establecimientos de restauración en la Isla, así como también destacar y alabar la labor de quienes promueven el sector agroalimentario en el sentido más amplio. Los Premis Gastronòmics Mallorca han sido organizados conjuntamente por la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM), Ser Radio Mallorca y Ultima Hora. Asimismo, ha contado con el patrocinio de CaixaBank, de la Fundació Mallorca Turisme, del Consell de Mallorca, de Coca-Cola y de Damm, y tmbién con la colaboración de Blau Hotels, Makro y Ascaib.



Gracias al apoyo de CaixaBank y su acuerdo con El Bulli Foundation, que desde 2015 trabajan para desarrollar proyectos conjuntos con un eje principal: la innovación, esta primera edición contó con un padrino muy especial, el chef Ferran Adrià, una de las personalidades más influyentes en el ámbito de la gastronomía a nivel mundial.

Jaume Anglada interpretó un tema acompañado de Marc Fosch, Santi Taura, Tomeu Caldentey y Andreu Genestra.

La velada arrancó con la bienvenida a los premiados e invitados, un momento que estuvo amenizado con la performance de Diabéticas Aceleradas durante la que elaboraron panades. Como no podía ser de otro modo, tratándose de una gala con alfombra roja, los asistentes posaron en el protocolario photocall.



Tras estos distendidos momentos, la entrega de galardones arrancó con los presentadores Miguel Vera e Isidro Montalvo. Tras su bienvenida a los presentes, dieron paso a una interesante intervención del cocinero catalán más internacional, Ferran Adrià, quien hizo un rápido repaso de sus inicios y analizó cómo ha cambiado la gastronomía en estos últimos años. Anécdotas y reflexiones que captaron la atención del público, afirmando que «la gastronomía en España es muy importante y protagoniza la hemeroteca de la gastronomía a nivel mundial». Destacó también la importancia de esta iniciativa, ya que «estos premios sirven para empoderar y dinamizar el sector».



Tras el discurso de Adrià, se procedió a la entrega de los premios, que consistieron en 15 piezas exclusivas, y todas ellas diferentes, realizadas expresamente por el escultor Ernesto Rodríguez. Las piezas están inspiradas en la posidonia y es que, según Rodríguez, «la posidonia es el mar, y de alguna manera es la base de nuestra identidad».

Josep Roquer, delegado de Prisa Media en Balears; y Gabriel Mulet, manager de Sostenibilidad y Comunicación de Coca Cola en Balears, fueron los encargados de entregar los cinco premios en la categoría Bar, que recayeron en Vermutería La Rosa, bar Can Biel Felip, Bar Bosch, Borja Salas (Arabay Coffee Roasters) y Brassclub.



César Amable, presidente de PIMEM Restauració; y Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, hicieron entrega de los galardones en la categoría Promoció Agroalimentària, que recayeron en Feria Horeca Balears, Can Company, Andreu Genestra, Fornet de la Soca y Bodegas Macià Batle. Finalmente, en la categoría Cuina i Gastronomía, Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra; y Ferran Hidalgo, responsable de Patrocinio y Relaciones Externas de Estrella Damm en Balears, entregaron los premios, que recayeron en Cristina Pérez (restaurante Schwaiger), Santi Taura, Tomeu Caldentey y Restaurante Andreu Genestra. Finalmente, Ferran Adrià y Dolors Feliu, directora de Banca Retail CaixaBank en Balears, fueron los encargados de entregar el quinto premio de esta categoría: Millor Xef Revelació, que correspondió a Javier Hoebeeck (Restaurante Fusión 19).

Música y humor

La gala de entrega de galardones de esta primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca estuvo acompañada por las actuaciones del humorista Agustín ‘El Casta’, del también humorista y cantante Jaime Gili, y de los cantautores Bruno Sotos y Jaime Anglada, cuyas actuaciones artísticas salpicaron de música y humor la velada. Por su parte, Anglada interpretó primero un tema junto al pianista Sergio Llopis; pero no fue el único, después estuvo acompañado por los chefs Marc Fosch, Santi Taura, Tomeu Caldentey y Andreu Genestra, quienes interpretaron Don’t ask me why?, una canción compuesta por la paz en Ucrania.



La gala finalizó con una gran foto de familia para el recuerdo, un momento protagonizado por los premiados, organizadores y colaboradores, que subieron todos juntos al escenario para inmortalizar esta primera edición de los Premis Gastronòmics Mallorca. De nuevo, la aparición de Diabéticas Aceleradas acercó su característico humor a la jornada animando a todos los asistentes a bailar a ritmo de panades.



Por su parte, Jordi Mora, presidente de PIMEM, fue el encargado de cerrar el acto, felicitando a todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible la gran gala; un momento muy especial en el que aprovechó para anunciar que ya se está trabajando en los Premis Gastronòmics Mallorca 2024. Sin duda, una cita que ha llegado para quedarse y que marcará el calendario gastronómico de las Illes Balears.

Un cóctel en formato tapa que cumplió con las expectativas

Como no podía ser de otro modo en un evento que premia y ensalza la gastronomía, una exclusiva degustación puso el broche de oro a la velada. Tras finalizar la gala, los premiados y patrocinadores saborearon un aperitivo frío de productos mallorquines (panades, cocarrois, queso mahonés, sobrassada,...) elaborados y servidos por alumnos de primer y segundo curso de Cocina y Restauración de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears; estuvieron acompañados de José María Calonge y Kiko Alabat, jefe de restauración y jefe de cocina, respectivamente, de la EHIB.

Por su parte, Camp Mallorquí también estuvo presente con sus productos en el momento del catering. Y lo hizo de la mano de la chef Ahlam Bahri, mallorquina de origen magrebí y ex-estudiante de la EHIB, que elaboró dos tapas, una dulce y una salada, a base de almendra y algarroba; unas creaciones que ensalzan la fusión gastronómica y la mezcla cultural. En palabras de Joana Dols, del departamento comercial de Camp Mallorquí, «los Premis Gastronòmics Mallorca han sido una excelente oportunidad para dar a conocer el trabajo de personas jóvenes que apuestan por el producto local y por la agricultura», fomentando así la filosofía de la cooperativa: «potenciar el producto local y poner en valor nuestra agricultura».



El cóctel vino acompañado por otro de los nombres con más arraigo entre los productos locales, y es que Túnel no podía faltar a la cita siendo uno de los más sonados entre los productos locales. En el aperitivo tuvo la oportunidad de presentar una de sus bebidas: Mojito Túnel d’herbes 0’0, una delicia que no dudaron en ensalzar los asistentes nada más probarla.