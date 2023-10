Prohens y sus socios confían en cerrar en breve un acuerdo que ponga fin a la crisis

PP y Vox siguen sin verse las caras y pese a ello, confían en que podrán llegar a un acuerdo que supere sus divergencias. El objetivo es aprobar una propuesta consensuada a favor de implantar la elección de lengua en la enseñanza que permita desbloquear los Presupuestos para el año que viene, que ahora mismo están en un limbo administrativo.

A pesar de que este jueves se tenía que celebrar una reunión entre ambos partidos, o al menos así lo anunció la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, no hubo contactos oficiales, aunque de manera extraoficial sí ha habido conversaciones confirmadas por las dos partes. Además de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha sufrido su primera derrota parlamentaria, el otro gran perjudicado por esta crisis es el vicepresident y conseller d’Economia del Govern, Antoni Costa.

Los Presupuestos

Que Vox se opusiera al techo de gasto ha dejado al conseller con la tramitación presupuestaria bloqueada. Deberá volver a presentar el documento del techo de gasto al Parlament para su aprobación, pero no será la semana que viene porque aún falta cerrar el acuerdo. No quedará aprobado, como mínimo, hasta el 31 de octubre, fecha límite para que el Consell de Govern apruebe el proyecto de Presupuestos para el año que viene y los remita al Parlament para su ratificación definitiva.

A pesar de esta premura, Costa no tiene la menor duda de que la propuesta se aprobará y de que los Presupuestos entrarán en vigor «en tiempo y forma» el 1 de enero de 2024. «Las negociaciones están en marcha, son continuas y no tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo», aseguró. «El Govern ha cumplido y seguirá cumpliendo con los acuerdos que firma», añadió el vicepresident, en línea con lo que expuso este martes en el pleno del Parlament.

Costa incidió en que el acuerdo entre las dos formaciones estaba cerrado con la presentación de unas enmiendas del PPa la propuesta inicial de Vox. Hay acuerdo en el contenido de estas modificaciones, según el PP, que obligan al Govern a implantar la libre elección de lengua a lo largo de esta legislatura y no en el curso 2025/2026 como pedía Vox.

El vicepresident recordó que, por cuestiones de registro, no se pudieron registrar estas enmiendas sobre las que había acuerdo. «Estas no son las propuestas del Govern balear sino la propuesta que se ha pactado con Vox», dijo Costa. El vicepresident se refería, precisamente, a las enmiendas presentadas por el PP y que supuestamente ha aceptado Vox.

El vicepresident también respondió a la petición de cese del portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, por no haber podido aprobar el techo de gasto. «Se llevará una profunda decepción cuando vea que, en poco tiempo, se aprobará un techo de gasto en los presupuestos y cuando vea que este Govern cumple en cien días lo que él y el resto del Ejcutivo anterior fue incapaz de hacer en los últimos ocho años».

El PP insistió ayer en un comunicado en que no puede aceptar la propuesta de Vox que solicita la libre elección de lengua en todas las etapas educativas a partir del próximo curso. Sostiene que el calendario debe fijarlo la Conselleria, que es quien conoce la capacidad de la administración para aplicar esta exigencia. En las enmiendas que ha negociado con Vox, se abre la puerta a iniciar la elección de lengua en Infantil, pero no se detalla cómo se hará a partir de entonces. Eso es precisamente lo que exige Vox: que el PP le presente un calendario perfectamente especificado en el que detalle cuándo se pondrá en marcha esta medida de forma definitiva.

En medio de esta polémica, el conseller d’Educació, Antoni Vera, se comprometió ayer a no separar a los alumnos por grupos según escojan catalán o castellano. Vera se comprometió a ello durante una reunión con representantes del Moviment per l’Escola en Català a les Illes. Ivan Solivellas, delegado de Plataforma per la Llengua en Balears, que también es parte de la entidad, explicó que estarán atentos por si lo incumpliera.