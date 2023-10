En Consell de Mallorca ha detectado hasta 6.192 anuncios de alquileres turísticos ilegales publicados en plataformas digitales, que equivalen a unas 30.200 plazas, según ha informado este miércoles el conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, que también ha avanzado que ya han emprendido acciones sancionadoras contra los propietarios de estos pisos.



La mayoría de esta oferta ya detectada se concentra en Palma, seguido de Calvià, Pollença y Alcúdia. Rodríguez ha explicado en una rueda de prensa que ya han conseguido el compromiso de algunas plataformas como Airbnb y Booking.com. Ademas, los inspectores insulares comprobaran que esto se cumpla. "La picaresca es muy elevada", ha apuntado el conseller insular, que ha desgranado cuatro ejes del plan contra el alquiler turístico que ya han puesto en marcha a través de "distintos flancos".



El primero se centra, como ya anunciaron, en cruzar datos de la institución insular y la Conselleria d'Hisenda para saber qué propietarios pagan o no el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), popularmente conocido como ecotasa. Sin embargo, sobre esto, Rodríguez ha admitido que están trabajando en la cobertura legal para poder tratar los datos de la Agència Tributària de les Illes Balears y que se cumpla con la normativa de protección de datos. La segunda línea de acción es equilibrar el trabajo de los inspecctores y los empleados que tramitan sanciones mediante una campaña de horas extras.



Asimismo, en el plano urbanístico, Rodríguez ha comentado que una vez hayan detectado un alquiler turístico, pasarán esta información a los ayuntamientos para que confirmen si cumplen o no con la ley. El último eje se centrará en seguir trabajando con las plataformas digitales para conseguir que se comprometan a perseguir esta actividad.