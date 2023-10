Un profesor de colegio que no puede acceder a una vivienda es pobre. Una madre que no puede apuntar a su hijo a una actividad extraescolar es pobre. Una familia que no tiene herramientas para pedir una beca por vía telemática –bien porque carece de conocimiento, bien porque no cuenta con un ordenador– es pobre. Una iniciativa de Oxford sobre Pobreza y Desarrollo Humano define la pobreza como un «problema multidimensional» que afecta desde la calidad de vida hasta la falta de acceso a la salud o a la educación.

La red para la inclusión social EAPN Balears advirtió ayer, con motivo del Día Mundial contra la Erradicación de la Pobreza, que una de cada dos personas de las Islas tienen dificultades para llegar a final de mes. Y una de cada cuatro sufre pobreza severa. «La exclusión y las desigualdades continúan presentes en nuestra sociedad», rezaba en el manifiesto que leyó el cantante de Antònia Font, Pau Debon, en la Plaça de Cort, ante decenas de entidades del Tercer Sector preocupadas por un cambio del modelo social en los últimos años: la clase media está desapareciendo. María, de 57 años, pasó de tener todo a no tener nada. «Trabajaba en una carnicería y mi marido daba clases en Formación Profesional. En 2017, todo cambió. Él se puso enfermo, yo pasé a cuidarlo y mi vida empeoró a nivel de salud y de ingresos. Como sé lo que se siente al ser vulnerable, ahora me dedico de ayudar a otras personas sin recursos», comparte.

Las dificultades para tener un piso es el mayor indicador de pobreza en la actualidad. El presidente de EAPN, Xavier Torrens, confirma que «si hace años, el hecho de tener trabajo era una vía para salir de la pobreza, hoy es tener una vivienda y todo lo que representa (pagar facturas y otros gastos)». Desde Provivienda atienden ahora mismo a más de 50 personas para buscarles un hogar, pero la lista de espera es muy larga. Brecha digital

Las entidades sociales han detectado un alto número de familias que no tienen acceso a internet, así como conocimientos tecnológicos, lo que hace que su situación sea más vulnerable. Son muchas las personas que a día de hoy no pueden solicitar una beca a través de internet, pero desde la red EAPN recuerdan que esta desigualdad pone en riesgo, en especial, a los más pequeños y a su educación. Familias monoparentales

La trabajadora social de Provivienda Vanessa Hidalgo dice que «ser familia monoparental con un menor es un factor de pobreza en el momento en que el trabajo condiciona su vida por sacar adelante a los hijos».



Carecer de formación, empleo y acceso a la red pública

Desde Proviviendas han detectado un gran flujo de personas empobrecidas por carecer de empleo y formación. A veces esta situación empeora si la persona no tiene facilidades para contactar con entidades o ayudas estatales.