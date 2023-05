«No piensan en los pobres que trabajan»

La problemática de la vivienda, las ayudas sociales y el trabajo son las principales preocupaciones de las personas vulnerables de Mallorca. La mayoría de los encuestados sabe que hay elecciones e irá a votar, pero una pequeña parte no acudirá porque no cree en las propuestas políticas ni las conoce. «No conozco ningún partido y creo que para cambiar cosas, mejor cambiar uno mismo y no que lo hagan ellos», explica Petro, mientras espera en el comedor social Tardor.

Ningún entrevistado cree que vayan a mejorar las cosas con el próximo gobierno, pero algunos tienen claro que «lo que necesitamos ahora mismo son ayudas a la vivienda. Este es el principal problema. Sufrimos todos las consecuencias», apunta María, acompañada de María Ángeles, Rosa, Virginia y Juan Pedro, usuarios de Càritas Mallorca. Petro, usuario del comedor social Tardor. Fernando Núñez, en el comedor social Tardor. Fernando Núñez, que jamás se había visto en la cola del hambre porque siempre ha tenido trabajo en la construcción, irá a votar porque «me preocupa la vivienda, el trabajo y que haya subido tanto el precio de la cesta básica de alimentos. Claro que me gustaría ver un cambio político. Ahora que vivo la pobreza, veo más pobres que nunca», asegura. María Begoña estuvo de voluntaria durante años en un comedor social de Palma y ahora se ve en el otro lado. «Voy a votar porque me preocupa que todo esté mal con este gobierno, sobre todo la subida de los alimentos. También pienso que deberían buscar solución a la vivienda. Yo ahora vivo con mi madre y mis hijos me ayudan económicamente», reconoce. Critica en especial el trabajo del alcalde José Hila porque dice que «solo se pasea por los barrios para hacerse la foto». María Begoña. Miguel Ginard. Miguel Ginard, a su lado, defiende que es necesario una política de viviendas porque «no hay derecho a que una persona cobre mil euros y pague mil por un alquiler. Los políticos no piensan en los pobres que trabajamos». Youssef sufre las consecuencias de la subida de los precios y la actual crisis. «Yo estoy casi en una situación de vulnerabilidad y veo que, aunque el gobierno actual ha hecho cosas, no se llega a cubrir la total necesidad que hay. Lo más importante que debe hacer el próximo gobierno es mejorar la vivienda y subir los sueldos». Diko Yallow y Youssef. A Diko Yallow le preocupa mucho los precios en el alquiler y que «la gente pobre sufra mucho». En su caso, es medio pensionista pero sin ayudas. «Mallorca necesita un cambio político que mire sobre todo a la gente obrera porque, si sigue esto igual, no vamos a ninguna parte».