La plaza de España se ha convertido, a última hora de esta tarde, en el altavoz para las más de 200 personas que han pedido la libertad del pueblo palestino. El acto ha sido organizado por jóvenes independientes que han creado, in extremis, un grupo de solidaridad denominado Ciutadans per Palestina - Mallorca. Bajo el lema Mallorca con el pueblo palestino. Viva Palestina Libre, los asistentes han gritado con rabia «fuera las fuerzas de ocupación», «viva la lucha del pueblo palestino» o que «el único terrorista, el Estado sionista».

Algunos personas, como Joaquina Peñasco, no han podido contener las lágrimas: «Desde siempre he apoyado a este pueblo. Siento rabia e impotencia. Ojalá algún día sean libres, pero tristemente no sé si pasará», lamentó durante la concentración. Uno de los portavoces del recién grupo solidario, Frederic Guillém, explicó que «el objetivo de esta concentración es mostrar nuestro rechazo de la ocupación de Israel y de sus atentados contra la población civil de Gaza. Estamos en contra de la situación bélica contra gente inocente, pero por otra parte estamos a favor de la resistencia de los palestinos». A esto, condenó el «genocidio» del Estado de Israel desde 1948 y el apoyo de la comunidad internacional a «sus crímenes que van contra la humanidad». «Gaza es la prisión más grande del mundo, y se está criminalizando a un pueblo que lucha contra una invasión ilegal», sentenció.

La concentración, apoyada por el Col.lectiu de Joves Comunistes (CJC) del Partido Comunista de Balears, reunió a representantes políticos de Podemos y Més per Mallorca. También apoyó la causa asociaciones como Amics de Poble Sahrauí o Trobada Marroquina. La mayoría de participantes eran jóvenes árabes y musulmanes que no dejaron de gritar «libertad para los palestinos» durante el acto. Muchas personas asistieron con un pañuelo palestino, y casi todos alzaron la bandera del pueblo.

La organización compartió entre el público un manifiesto. No descarta más movilizaciones, pero el próximo paso será una asamblea con diversas entidades.