Una concentración en Palma pide el fin del genocidio en Palestina y reclama un boicot a Israel

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles en la plaza de España de Palma para responsabilizar a la ideología del sionismo como responsable del genocidio de Israel en Palestina y para reclamar un boicot al país hebreo y que se ponga fin al genocidio en Palestina. La concentración fue convocada a través de las redes sociales por una agrupación ciudadana autodenominada Ciutadans per Palestina - Mallorca y ha clamado contra el «sionismo imperialista que perpetúa el genocidio criminal de Israel desde 1948». Ha presidido la concentración una pancarta con el lema 'Aturem el genocidi a Palestina' y se han escuchado lemas como «fuera las fuerzas de ocupación», «el único terrorista el estado sionista», «viva la lucha del pueblo palestino», «contra el sionismo y su violencia, ahora y siempre resistencia» o «quien siembra la miseria recoge la rabia». La concentración ha durado unos 30 minutos y ha concluido con gritos de «Palestina, libertad», «Israel no existe» y «Gaza resiste». Entre los asistentes, se ha podido ver a representantes de MÉS per Mallorca y Podemos.

En declaraciones a los medios antes de la concentración, el portavoz de la plataforma, Frederic Guillem, ha explicado que la convocatoria ha surgido de manera espontánea entre simpatizantes de la causa palestina y que se está valorando darle continuidad. Así, ha explicado que se tratará ahora de determinar cuántos palestinos viven a día de hoy en Mallorca y valorar futuras acciones. Guillem ha insistido en que la lucha del pueblo palestino no la representa Hamas y que están en contra de la ocupación de Israel y de sus «atentados contra la población civil». También ha criticado que con los impuestos se esté financiando «crímenes contra la humanidad». El portavoz ha reivindicado la legitimidad de Palestina para tener un estado propio y vivir en libertad. La concentración, según ha quedado recogido en un manifiesto, no ataca ninguna religión ni identidad, aunque insiste en señalar al sionismo, «entendido como pensamiento único dentro del judaísmo», como responsable directo del genocidio perpetrado en los territorios palestinos. Noticias relacionadas Miquel Aguiló: «Mi hermano vive en Cisjordania, nunca había visto un ataque así» Más noticias relacionadas Los manifestantes han acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de deshumanizar a los palestinos «como hicieron los nazis con los judíos». «El sionismo quiere asimilarse como pensamiento único dentro del judaísmo y, de esta manera, se aprovecha para desacreditar como antisemita cualquier critica a un proyecto imperialista que utiliza el nombre de Israel y la estrella de David para perpetrar sus atrocidades», sigue el manifiesto. Para los convocantes, este extremo es una falacia «fácilmente desmontable» teniendo en cuenta, por ejemplo, que las comunidades judías ultraortodoxas «reniegan» del sionismo. El manifiesto alerta igualmente de que la «maquinaria de propaganda sionista» está focalizando únicamente en Hamas la contraofensiva palestina para equipararla con el fundamentalismo islámico. Sin embargo, recuerdan que existen hasta 13 colectivos armados que están participando en la defensa de los territorios ocupados, entre ellos el Frente Popular de Liberación, de carácter marxista y laico. Señalan igualmente que Gaza y Cisjordania son dos de los territorios más densamente poblados del mundo por la presión que Israel ejerce sobre ellos «para arrinconarlos en un espacio cada vez más reducido».