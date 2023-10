Desde que el empresario ucraniano Igor Volodko puso en marcha en 2019 la asociación Help to Ukraine Childrens from Majorca (ayuda desde Mallorca a los niños ucranianos), su solidaridad ha ido creciendo año tras año, sobre todo desde el conflicto con Rusia. Porque con más motivo, estos niños necesitaban desconectar de la guerra que viven a diario en sus hogares.

El pasado día 4 de octubre, 50 niños llegaron a la Isla para pasar tres semanas en diferentes hoteles del Port d’Alcúdia, que han querido colaborar de forma altruista con el proyecto benéfico de Igor Volodko. Se trata de niños huérfanos –o semihuérfanos– que están acompañados de cinco tutoras.

Según explica el empresario, y presiente de la asociación, «los niños han tardado 40 horas hasta llegar aquí. Un autobús les llevó de Kiev a Budapest (Hungría), donde allí ya cogieron un vuelo para Mallorca», relata. Lo cierto es que este proyecto benéfico ha tenido una buena acogida y son numerosas las entidades y empresas que han preparado numerosas actividades para los niños, como por ejemplo una visita a Safari Zoo, a Palma Aquarium, o al Hidropark. También participan Katmandú, Show Piratas, Cuevas d'Artà y transportes marítimos Brisa Alcúdia. Por otra parte, las cadenas hoteleras Prinsotel La Dorada, Viva Sunrise y Viva Blue acogerán hasta el 25 de octubre al grupo de ucranianos. Venta benéfica El empresario, además, ha organizado una venta benéfica en su negocio El Español Delicatessen, en Puerto de Alcúdia. Se trata de una tienda de vinos que pondrá 500 botellas a la venta y cuyos beneficios irán destinados íntegramente al proyecto.