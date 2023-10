Lo que prometía ser unas vacaciones de baile y diversión en Punta Cana lleva camino de convertirse en pesadilla para una cincuentena de mallorquines y mallorquinas, que se han quedado compuestos y sin viaje. Y, de momento, sin el dinero invertido.

A este grupo de afectados de la isla por una presunta estafa les une su pasión por el baile, que comparten en una academia de Palma. Fueron sus profesores los que les recomendaron viajar juntos hasta República Dominicana para disfrutar del Punta Cana Dance Festival del 10 al 17 de octubre. Los profesores hacían de intermediarios con el presunto organizador del evento, cuya empresa tiene su sede en Madrid.

La oferta prometía: 1.050 euros incluyendo el pase para los 7 días del festival, los vuelos de ida y vuelta, y 7 noches de hotel, si el paquete vacacional se compraba en julio. Lo adquirieron profesores y alumnos, que, en algunos casos, pagaron a parte el vuelo de Palma a Madrid para viajar desde allí hasta Punta Cana, y también el seguro de viaje.

A tan sólo cuatro días de viajar a Punta Cana, con las maletas preparadas y las ilusiones puestas en las vacaciones dominicanas, reciben la fatal noticia: «Nos llega un mail diciéndonos que se ha cancelado el festival y que, por tanto, se cae todo», afirma uno de los afectados. «Y cuando reclamamos nuestro dinero, nos dicen que no disponen de fondos en este momento y que intentarán devolvérnoslo poco a poco».

Tres integrantes del grupo de mallorquines afectados han interpuesto este lunes sendas denuncias ante la Policía Nacional contra el organizador del evento por presunta estafa: «por lo que hemos podido saber, la empresa no había hecho gestiones para reservar hoteles ni tampoco vuelos. No hay nada». No son los únicos perjudicados: calculan que unas 250 personas en España, Reino Unido e Italia han comprado el mismo paquete vacacional, por lo que el posible fraude podría ascender a más de 250.000 euros.