«Las madres siguen igual de cuestionadas. Siempre habrá alguien que te dirá que lo estás haciendo mal»

Alba Padró (Manresa, 1976) es consultora IBCLC en lactancia materna, autora, docente universitaria, divulgadora y cofundadora de la app sobre lactancia LactApp. Está considerada como una de las divulgadoras referentes en este campo en España e impulsó la creación del primer posgrado universitario en el país, en la Universidad Ramon Llull, para formar a profesionales sanitarios de diferentes disciplinas en la atención a mujeres lactantes. Este martes, en el marco de la IX Jornada Balear de Lactancia Materna organizada por el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), ha ofrecido una ponencia sobre la anquiloglosia, una anomalía con la que nacen algunos bebés.

¿Le hago la pregunta que le habrán hecho mil y una veces: ¿Qué es mejor, dar de mamar o biberón?

No soy quién para decirle a una mujer qué es mejor y qué no a la hora de alimentar a su bebé. La madre debe elegir lo que es mejor para ella y para su hijo. Nadie debe cuestionarlo. Pero sobre todo hay que huir de esa guerra artificial que se ha creado sobre si se es mejor madre por dar el pecho o por preferir el biberón.

Hay muchos libros sobre la lactancia, usted ha publicado varios, se organizan conferencias, ¿pero las madres tienen la suficiente información sobre este tema?

Existe mucha información, nunca ha habido tanta como ahora. Pero lo que falta es una buena planificación. Las madres tienen nueve meses de aprendizaje para decidir cómo alimentar a sus bebés y, desgraciadamente, no lo piensan hasta unos días antes de dar a luz o recién paridas. Entonces surgen las dudas, los miedos e inseguridades. Todas creemos que no sabemos nada, pero sabemos más de lo que pensamos.

¿Cuáles son los principales problemas de las madres a la hora de dar el pecho?

Los primeros problemas surgen a la hora de colocar al bebé para amamantarlo. Una mala colocación puede causas grietas en los pezones y dolor causado por un mal agarre. Luego está el miedo habitual a pensar que no tienes suficiente leche, que tu hijo no está bien alimentado, o que tienes que amamantar al bebé 10 minutos cada tres horas, cuando lo mejor es la lactancia a demanda, que el recién nacido ‘se organice’. A la madre le faltan los imputs adecuados, ahí entramos las las consultoras especializadas.

¿Hoy en día siguen estando presionadas las madres a la hora de decidir cómo alimentar a sus bebés?

Las madres siguen presionadas y cuestionadas. Siempre habrá alguien que te dirá que lo estás haciendo mal, pero nadie es capaz de decirte que lo haces bien. Por eso me resisto a hablar de las ventajas de la lactancia materna, porque la sociedad no apoya que la mujer amamante, es un hecho; y no lo haré hasta que las madres no sean tratadas como se debe.

¿Es posible gestionar la vuelta al trabajo y la lactancia?

Es una época convulsa para las madres. Tiendo a personalizar la información: todo depende de la edad del bebé, las horas de trabajo, si puedes sacarte leche para el día siguiente... amamantar no es blanco y negro, hay una escala de grises. Por ejemplo, la lactancia mixta es la más abundante, combinando pecho y leche artificial.

¿Qué es la anquiloglosia, la ponencia que ha ofrecido en la jornada organizada por el COIBA?

La anquiloglosia o lengua anclada es una anomalía congénita por la cual el frenillo sublingual (la membrana situada bajo la lengua) es más corto de lo normal, y a los bebés les cuesta extraer la leche del pecho de la madre al ser incapaces de hacer el movimiento de la lengua adecuado para ello.