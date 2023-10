Dos meses ha necesitado la nueva titular autonómica de Salud, la popular Manuela García, para comenzar a enderezar la «crisis de abandono» que, según ha explicado este martes en el Parlament, sufría el hospital ibicenco de Can Misses por la gestión del anterior Govern, presidido por la socialista Francina Armengol. García ha asegurado que, cuando accedió al cargo, le explicaron que el centro hospitalario ibicenco sufría una «crisis de prestigio» cuando la realidad es que «lo que tenía era una crisis de abandono».

La consellera ha señalado que, en estos dos meses, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha logrado contratar a 25 nuevos profesionales para que presten sus servicios en Can Misses y el Hospital de Formentera. Un anuncio que ha hecho al preguntarle la socialista Irantxu Fernández por los resultados de la decisión de eliminar el requisito del catalán para la contratación de médicos. A esta pregunta ha respondido García enumerando los puestos para los que la Conselleria de Salud ha contratado personal tras la desaparición del condicionante lingüístico: dos oncólogos, siete médicos de urgencias, un cirujano general, un especialista en anatomía patológica, un cardiólogo, un cirujano maxilofacial, un hematólogo, dos médicos internistas, un nefrólogo, dos pediatras, tres médicos para guardias hospitalarias y un farmacólogo clínico. Además, se ha contratado también a dos anestesistas para el Hospital de Formentera.

Urbicio Pérez y el jefe de servicio junto a los facultativos desplazados desde Palma.

A estas contrataciones se une el recientemente aprobado decreto que declara Ibiza como área de muy difícil cobertura en lo que al servicio de Oncología se refiere. Un decreto que ha tenido el resultado inmediato de la contratación de los dos nuevos oncólogos, que trabajarán con otros especialistas de Son Espases trasladados a la isla mientras se logra completar la plantilla. Según ha explicado la consellera en el Parlament, el servicio de Oncología de Can Misses incrementó durante el pasado mes de agosto su actividad con respecto al mismo mes del año pasado. Así, y según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera en un comunicado, la actividad se ha incrementado en un 4,3%, pasando de las 537 consultadas atendidas en agosto de 2022 a un total de 560 este año. Las primeras citas han experimentado una subida del 60,7%, al pasar de 28 en 2022 a 45 en agosto de 2023. En cuanto a las consultas de revisión, estas han subido un 2%, pasando de 509 a 515. Entre enero y agosto de este año, se han realizado un total de 5.138 consultas, de las que 289 han sido primeras citas y el resto segundas consultas o sucesivas.

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, el doctor Enrique Garcerán, ha señalado, por su parte, que se está «trabajando para revertir la situación de Oncología y el resto de servicios deficitarios». Garcerán ha hecho especial hincapié en la contratación del oncólogo Urbicio Pérez, que ya trabajó en Can Misses en 2020 y 2021. Estudió Medicina en la Universidad Médica de La Habana (Cuba) y completó la especialidad de Oncología en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de aquel país. Su especialidad ha sido reconocida en España tras cursar la formación pertinente en el Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez. Pérez, además, tiene un máster en Oncología Médica por la Sociedad Española de Oncología Médica.

Además, se contratará a un segundo oncólogo, según ha anunciado la consellera en la Cámara autonómica. Se trata de uno de los integrantes del equipo de oncólogos de Son Espases que se trasladan a Can Misses periódicamente para prestar sus servicios. Lleva meses trabajando con pacientes de Oncología en el hospital ibicenco y su contratación ha sido posible gracias al proceso de estabilización a través de concurso extraordinario. Una vez publicada la adjudicación de la plaza, se incorporará a la plantilla de Can Misses en el plazo de un mes. Ambos especialistas trabajarán bajo las dirección del doctor Carlos Rodríguez Franco, actual jefe del servicio de Oncología Médica de Can Misses.