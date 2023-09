Una profesora de piano, un químico y un ingeniero imparten desde hace una semana clases de náutica a los alumnos del Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera de Palma sin disponer del título de Marino Mercante. Junto con una psicóloga, que tomó posesión e inmediatamente pidió la baja, estos docentes han llegado sus plazas durante el proceso de estabilización de los interinos a pesar de que la normativa internacional (vigente también en España) obliga a que todos los profesores sean marinos mercantes.

«No solo no son marinos mercantes, es que no tienen ni formación básica, ni el PER, ni ningún tipo de titulación de navegación, no han pisado un barco en su vida. La pianista el otro día dando clases de densidad bromeó con que solo entiende de densidad de población. Llevamos meses advirtiendo a la Conselleria d’Educació (a la anterior y a la actual) de que esto iba a pasar y no obtenemos respuesta. Si hubieran enviado a la pianista a dar clases de Medicina igual lo verían de otra forma, el problema es que, aunque vivimos en un archipiélago, los marinos mercantes somos los grandes olvidados», explica José Gil Fanjul, marino mercante y docente en el centro desde el año 2009.

Advierte de que «si la situación no se arregla antes, el centro puede perder la homologación», dice el docente. La escuela náutica del dique del oeste, que imparte formación profesional no recreativa, tiene 221 años de historia y goza de un importante reconocimiento internacional.

Marina Mercante advirtió a principios de verano de que si se incorporan profesores sin la titulación requerida la escuela podría perder su homologación este año. El pánico ha cundido entre los estudiantes que temen haber tirado por la borda dos años de su vida pero también entre los docentes que advierten de riesgos importantes para la seguridad. «Uno de estos señores trabajando con tensiones de 400 voltios puede matar a un alumno. Existe un riesgo altísimo, pero Educació parece no querer entenderlo. Más no se les ha podido avisar», lamenta Gil Fanjul.

Los alumnos han llenado el centro de carteles y pancartas denunciando la situación. Se estima que en todo Baleares hay 70 casos de docentes con plaza en la Formación Profesional impartiendo materias para las que no tienen formación, la mayoría de ellos en la Part Forana. El caso del Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera de Palma está en manos de la Fiscalía y Marina Mercante ya ha realizado dos inspecciones.

La escuela imparte distintas titulaciones profesionales, concretamente de Patrón de Altura, Mecánico Naval y Mecánico mayor naval. El claustro está integrado por 23 docentes de los que cuatro no cumplen los requisitos. La psicóloga ya ha cogido la baja definitiva y un químico y una pianista han solicitado reducir a una media jornada. El cuarto (un ingeniero) sigue dando clases a jornada completa pese a carecer de la titulación.

«Denunciamos el caso ante la Fiscalía en junio y hemos ampliado la denuncia este mes de septiembre. También hay recursos de resolución en Conselleria y se ha avisado a Inspección y al Ministerio de Educación. El único que ha contestado es Marina Mercante y lo ha hecho dándonos la razón», relata Gil Fanjul.