ASINEM, la patronal de más de 500 empresas instaladoras del sector energético, ha alertado este miércoles que el 60 % de los alumnos de grado medio de Formación Profesional (FP) abandona los estudios. Este dato es especialmente relevante, debido a la escasez de profesionales cualificados que hay en las Islas. Por citar algunos ejemplos, este pasado verano había hasta dos meses de espera para conseguir los servicios de un electricista y un mes, de media, para instalar un aire acondicionado.

La citada patronal ha expresado su «profunda preocupación por la realidad de la situación en las aulas de Formación Profesional en Baleares. La escasez de formadores profesionales, las nuevas tendencias poco convencionales en la enseñanza (uso de videos de YouTube como alternativa a la falta de capacidad), la falta de docentes durante meses y una tasa de abandono que duplica la media nacional son algunos de los problemas detectados». En este punto, han señalado que en el conjunto de España alrededor del 30 % de los estudiantes no logra completar su formación, mientras que en Baleares este porcentaje puede llegar a un 60 %, es decir, el doble.

ASINEM ha denunciado que se ha encontrado situaciones de «profesores recurriendo a la enseñanza mediante videos de YouTube, lo cual es una práctica poco convencional. Además, de altos ratios de suspensos, los alumnos tropiezan con ausencias del profesorado, algunas superaron los tres meses sin alternativa de sustitución durante todo el curso 2022-2023».

La patronal ha reclamado «información y datos a la Administración, no solo en cuanto a los números de familias de Formación Profesional o datos de nueva matriculación, sino también los datos de conversión como pueden ser los alumnos que terminan el grado o los que continúan en la enseñanza profesional». A su modo de ver, la situación es «inaceptable». «En nuestro colectivo, nos planteamos las razones detrás del fracaso en la captación de talento y cómo podemos mejorar la escasez de personal tanto dentro como fuera de las aulas», ha destaca Francisco Javier Piña, presidente de ASINEM.

Falta de certificación útil en la prevención de riesgos laborales

ASINEM también ha lamentado que «la formación en prevención de riesgos laborales en la educación actual y en los grados de Formación Profesional no está reconocida por las entidades y plataformas privadas, lo que dificulta la contratación y el desarrollo eficiente de la FP Dual. Esto resulta frustrante, tanto para los alumnos como para las empresas, ya que la formación en materia de prevención recibida no contribuye a la inserción laboral de los graduados en FP. Además, es importante destacar que el costo de esta formación en PRL recae en las empresas instaladoras, ya que no es subvencionable».

Para finalizar, las citadas fuentes han asegurado que «es esencial destacar que, actualmente, muchos estudiantes completan su formación sin obtener una certificación, ni acreditada ni reconocida, en este ámbito, lo que supone una situación desfavorable en el mercado laboral».