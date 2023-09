Mirar al cielo para saber si conviene coger un paraguas antes de salir de casa. Volver a lavar la ropa del tendedero porque no ha dado tiempo a recogerla antes de llover. Empaparse en la moto por no haber previsto la que iba a caer. Probablemente, a todos nos ha pasado más de una vez. Ahora, gracias a una empresa mallorquina, podemos evitar no solo que estas situaciones cotidianas se repitan, sino prevenir fenómenos meteorológicos inesperados de magnitud imprevisible, extremos y cada vez más frecuentes.

Meteoclim Services, empresa especializada en meteorología del grupo tecnológico Wireless DNA (WDNA), con sede en el Parc Bit, ha desarrollado un innovador sistema de alerta temprana capaz de predecir con unas dos horas de antelación y una fiabilidad del 90%, cuánto y a qué hora lloverá en una calle o en cualquier punto concreto. Este innovador sistema de monitorización y predicción del tiempo permite calcular la precipitación con una fiabilidad superior a la de un radar y equivalente a la de un pluviómetro. Y lo hace analizando el comportamiento de las redes de telefonía móvil. Según el CEO y cofundador de Meteoclim, Carlos Alonso: «las ondas electromagnéticas se propagan de manera diferente en función de la humedad atmosférica, así que analizando los datos de la red y el comportamiento de la onda somos capaces de asignarle un valor de lluvia, saber qué está pasando en tiempo real y qué va a suceder» ¿Cómo funciona este nuevo sistema ante una DANA como las que están afectando a Baleares en las últimas fechas? Alonso matiza: «Más allá de que la intensidad de las DANAS son difíciles de predecir con mucha antelación, nosotros trabajamos el nowcasting, es decir, las previsiones meteorológicas a muy corto plazo. Renovamos las predicción cada 10 minutos y, además, nuestro sistema muy útil para definir las trayectorias de las tormentas y actuar con prevención». Saber cuando y dónde está lloviendo aprovechando la infraestructura de las redes de telecomunicaciones aporta ventajas respecto a las redes convencionales de pluviometría, según Alonso: «Por un lado, no requiere invertir en instalación y mantenimiento y, por otra proporciona una densidad de datos muy superior a la disponible hasta ahora, gracias al alto número de torres de telefonía móvil existentes. Con este sistema tenemos decenas de miles de pluviómetros virtuales entre antena y antena repartidas por el territorio». Llegar directamente al usuario El proyecto se ha probado con éxito en México, Catalunya, Valencia, Murcia y Baleares, y el reto de la empresa mallorquina es que sea precisamente la comunidad balear la primera en implantar este sistema: «nuestro cliente potencial son las administraciones públicas y de hecho ya estamos trabajando con el servicio de emergencias 112 de Balares, pero estamos estudiando desarrollar una aplicación para llegar directamente al usuario». Meteoclim nació como spin-off de la Universitat de les Illes Balears y es una de las tres empresas que conforman el grupo WDNA, junto a la propia Wireless Domestic Network Auditors, especializada en auditoria de redes de telecomunicaciones, y IoT Smart City, que proporciona soluciones basadas en la sensorización inteligente. Opera desde 2014 y tiene sedes en Mallorca y Méjico. Alonso hace bandera de la mallorquinidad de la empresa «estamos orgullosos de exportar tecnología desde Mallorca, aunque sabemos que en otros lugares tendríamos seguramente más facilidades». Pide a las administraciones públicas españolas que ayuden de manera efectiva al desarrollo de la I+D+I: «Cuesta mucho desarrollar tecnología en España. Se da la paradoja de que la misma administración que apoya económicamente el desarrollo de un proyecto único y necesario de I+D+I, después no lo contrata precisamente por ser único y no existir competencia para concurrir al concurso público. Hay que apostar seriamente por la tecnología y la I+D+I porque pone los avances científicos al servicio del ciudadano».