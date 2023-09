«Este Govern pondrá en marcha toda la maquinaria para intentar que no se pierda ni un euro de los fondos europeos; no sabemos si seremos capaces de evitarlo». El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Antoni Costa, ha alertado esta tarde en comisión parlamentaria de que Baleares corre el riesgo de perder 344 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation que no han sido todavía movilizados.

Así, detalló que en total Baleares cuenta con 1.014 millones de euros asignados a diferentes áreas (250 millones de euros para turismo; 262 millones en energía; 127 millones de educación; 98 millones en vivienda ...). A 30 de junio -fecha de la última actualización de los datos, justo antes de la toma de posesión del nuevo Govern- el importe movilizado -es decir, con el que se ha iniciado algún tipo de tramitación presupuestaria- es de 670 millones de euros. Es decir, que un total de 344 millones siguen sin ser movilizados y corren el riesgo de irse por el sumidero. «El riesgo de pérdida de estos fondos es elevado si no actuamos de forma rápida», advirtió el vicepresident para añadir que el porcentaje de ejecución en determinadas áreas es alarmantemente bajo: un 14 % en energía, un 31 % en turismo o incluso un 0,46 % en digitalización (144.000 euros de 31 millones asignados). Asimismo, Costa criticó que el diseño del reparto de las ayudas conlleva «una rigidez y una fragmentación enormes». En ese sentido, señaló que los ministerios acuerdan con las conselleries la distribución de las ayudas, aunque «la comunidad no decide nada». En consecuencia, no hay flexibilidad, por lo que la gobernanza de las comunidades autónomas es inexistente». Por otro lado, Costa aprovechó la comparecencia para anunciar la creación de un Consejo Fiscal, que compense la inexistencia de una dirección general de tributos y, de esta manera, funcione como un órgano que contribuya a «dar plena seguridad jurídica a los contribuyentes». La idea es que los ciudadanos puedan acudir a este ente para quejas y consultas y «para que sepan que hará la administración ante determinados supuestos». Costa se refirió también a la futura creación de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (Abadictec), para que funcione como un ente que ayude a todas las conselleries en la transición digital. Según aseveró, «el grado de digitalización interna del Govern es bajísimo», y advirtió de que «difícilmente podremos agilizar la administración si no la digitalizamos». Asimismo, señaló que a pesar del contexto de profunda incertidumbre política a nivel estatal, la intención del Govern es elaborar los presupuestos de la comunidad para que puedan entrar en vigor antes del 1 de enero. Unos presupuestos, remarcó, que serán diseñados para que contemplen «un déficit cero». Otro de los retos para esta legislatura es la reforma del sistema de financiación autonómico, centrando los esfuerzos en la lucha por una compensación justa de los sobrecostes de la insularidad y del incremento poblacional. «Unos territorios defienden los derechos de la España vacía, nosotros defendemos los de la España llena», remachó Costa.