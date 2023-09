Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) pondrá en alerta a Mallorca esta semana. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Guerrero, ha informado que afectará el miércoles, 20 de septiembre, cuando la Isla estará en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Según la previsión actual, podrían entre 25 y 30 litros de agua por metro cuadrado en sólo una hora; y llegar a acumularse entre 60 y 90 litros a lo largo del día.

No obstante, Guerrero ha señalado que no se puede precisar la intensidad con la que afectará la DANA, ya que se trata de fenómenos que generan mucha incertidumbre. Por ello, desde la Aemet estarán muy pendientes y no descartan tener que incrementar el nivel de riesgo a naranja por lluvias y tormentas muy fuertes. «El mar está a 26º, por lo que los efectos pueden ser más adversos y hay que seguir muy de cerca l evolución de la DANA», ha señalado. Además, se producirá un descenso de temperaturas y las máximas se moverán entre los 25º y los 28º; lo normal en esta época del año son 27º.

Semana muy variable

El tiempo en Mallorca será muy variable esta semana. Así, el lunes ha comenzado con precipitaciones, acompañadas de barro. Lluc, Pollença o Palma son las zonas en las que más ha llovido en las últimas 24 horas. Guerrero ha manifestado que los chubascos irán remitiendo a lo largo del día. Cabe destacar el descenso térmico, ya que las máximas caerán entre 6º y 8º en algunas zonas. Así, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 27º y los 30º; el pasado domingo se llegó a los 37º en localidades como Petra, Sineu o Manacor.

Precipitación (l/m2) de las últimas 24 horas en #IllesBalears (con barro)#Mallorca:

18 Escorca, Lluc

9 Pollença

5 Palma, Universitat

3 Serra d'Alfàbia

3 Banyalbufar

3 Santa María

3 Andratx, Sant Elm

2 Sóller, Puerto

2 Calvià

2 Son Bonet, Aeropuerto pic.twitter.com/yxJF9KVzDe — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 18, 2023

La delegada y portavoz de la Aemet ha manifestado que el martes, 19 de septiembre, será una jornada de transición en Mallorca. Así, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional, más probable durante las últimas horas del día, tendiendo durante la mañana a predominio de cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna. Las temperaturas nocturnas bajarán y las diurnas experimentarán pocos cambios. El viento soplará en general flojo variable, tendiendo a componente este por la tarde con intervalos.

El miércoles será el día de mayor inestabilidad, ya que la DANA que se formará en el Golfo de Cádiz irá recorriendo la Península y llegará a la Isla. La previsión actual indica que sólo afectará un día, aunque se desconoce con exactitud la intensidad, ya que va variando. El jueves se prevén intervalos nubosos con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta, remitiendo durante la tarde. Las temperaturas nocturnas subirán y las diurnas sufrirán pocos cambios o un ligero descenso. El viento soplará moderado con intervalos de fuerte del suroeste. El viernes podría llegar una vaguada.