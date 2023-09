Othman Ktiri (Casablanca, 1979), destacada figura del tejido empresarial mallorquín, ha emprendido una campaña solidaria para recaudar fondos y destinarlos a la recuperación de infraestructuras y servicios de su país natal, afectado la pasada semana por un terremoto que se ha cobrado la vida de casi tres mil personas. Ktiri estudió en París y se estableció en la Isla hace ahora 22 años. Fundador y presidente ejecutivo del grupo automovilístico OK Mobility, cuenta también con una fundación a su nombre, con la que ha organizado la campaña benéfica.

Tiene familia en Marruecos. Antes de nada, ¿se encuentran bien?

—Están bien, afortunadamente. Sobre las once de la noche del pasado viernes sintieron cómo las paredes de la casa empezaban a temblar y salieron a la calle. Y eso a pesar de que estaban a 250 kilómetros de Marrakech. El terremoto duró la eternidad de un minuto. Pasaron mucho miedo, pero, por suerte, no resultaron heridos y no se han producido daños en la casa.

OK Mobility es uno de los principales rent a car de Mallorca y también tiene sede en Marruecos. ¿Cómo vivieron sus trabajadores de allí el sismo?

—Lo sintieron con mayor intensidad que mi familia en Casablanca. La sede la tenemos precisamente en la ciudad de Marrakech, a pocos kilómetros del epicentro, aunque allí tampoco hemos tenido que lamentar ningún daño personal ni material.

Pocos días después ha emprendido una campaña de recaudación en Mallorca, ¿cuál es el objetivo?

—Las principales necesidades de la población se han cubierto muy rápido gracias a la enorme movilización. No falta agua, comida ni mantas. Ahora hay que centrarse, y a esto va destinada la campaña, en reconstruir todas las casas e infraestructuras dañadas y restablecer los servicios en las zonas más afectadas para que puedan volver a la normalidad lo antes posible.

¿A qué proyectos concretos se destinará lo recaudado?

—Gracias a la red que tenemos en Ok Mobility en Marrakech, tenemos contacto directo con la estructura local, con los que estamos organizando iniciativas de reconstrucción sostenible y rehabilitación de edificios en las zonas rurales de Al-Haouz y Taroudant, donde la ayuda llega con más dificultad y la gente está más desamparada.

Alde ade Tinmel, al sur de Marrakech, este miércoles. Foto: EFE/Mohamed Messara.

¿Cómo pueden colaborar los mallorquines?

—Hemos activado dos vías para que cada cual pueda aportar lo que pueda, ya sea enviando un bizum con el móvil al 05473 o realizando una transferencia bancaria al número de cuenta ES22 2100 8612 9102 0016 5972.

La campaña lleva ya unos días en marcha, ¿cómo está siendo la respuesta de los mallorquines?

—Estamos muy agradecidos. La sociedad mallorquina ha demostrado, una vez más, su gran solidaridad. La colaboración ha sido enorme, e incluso se han sumado algunos famosos, como el futbolista ‘Pedri’, del Barça, que nos están ayudando a conseguir visibilidad. Aún así, falta mucha ayuda porque hay mucho que reconstruir.