Los distribuidores rechazan tener responsabilidad en la subida de precios en los productos de alimentación que se está produciendo en las Islas. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, Bartolomé Servera, ha expresado su malestar con las declaraciones del presidente de la asociación de consumidores Consubal, Alfonso Rodríguez, que ha asegurado que «hay muchísimas empresas que están aprovechando la coyuntura, para no sólo repercutir el incremento de los costes, sino aumentar su ratio de beneficio».

Servera ha retado a Rodríguez a demostrar que hay una sola empresa que realiza las prácticas que ha denunciado y si lo consigue se ha comprometido a dimitir como presidente de la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de las Islas. En caso contrario, ha instado a Rodríguez a que él deje sus cargos.

Servera ha insistido en que no hay empresas que incrementen los precios para aumentar su margen de beneficios. En este punto, ha explicado que el encarecimiento de la cesta de la compra, que ha sido del 10,7 % en el último año en el Archipiélago balear, es un problema global, que está motivado por varias causas: la sequía, la guerra en Ucrania, etc.». A su modo de ver, «mientras los precios no estén estabilizados en origen, en el sector primario, los productos llegarán a los distribuidores con precios más altos y estos tienen que aplicar los márgenes». «Los empresarios no se aprovechan de esta situación para ganar dinero», ha reiterado.

La respuesta de Rodríguez

El presidente de los consumidores en las Islas ha respondido que sus declaraciones a Ultima Hora «están basadas en un informe del Banco de España, que dice que hay empresas que han aumentado los precios por encima del incremento de los costes de producción y, por lo tanto, se están obteniendo beneficios extras». Rodríguez no ha querido aceptar el reto de Servera.