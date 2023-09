Los vuelos que despegan de los aeropuertos de Baleares son los segundos más impuntuales de España, solo superados por los de la Región de Murcia. Hasta un 35 % de los aviones despegaron con retraso este verano, lo que deja su puntualidad media en un 65 % (solo dos puntos por encima del único aeropuerto de Región de Murcia).

Así lo certifican los datos recogidos por Airhelp, empresa internacional de gestión de reclamaciones en casos de interrupciones de vuelos a nivel mundial y miembro de The Association of Passenger Rights Advocates (APRA). Los datos abarcan el global de operaciones registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto, periodo en el que 7,72 millones de pasajeros partieron desde algún aeropuerto balear.

Así, cerca de 2,45 millones de pasajeros sufrieron algún tipo de retrasos en sus vuelos, aunque la mayor parte de los mismos no superaron las tres horas, por lo que los afectados no tenían derecho a indemnización económica.

Por islas, el de Eivissa es el aeropuerto con una media de puntualidad más baja, concretamente del 63 % (con el de Murcia, el más impuntual de España). Le siguen el de Mallorca (un 66 % de los vuelos en hora) y el de Menorca (un 73 %, el más puntual de los tres). El mes de agosto fue el que arrojó un mejor porcentaje de puntualidad a nivel de todo el Archipiélago, con un 68 % de media de vuelos con salida en hora prevista.

Todos ellos se encuentran, sin embargo, lejos del 84 % de puntualidad de los aeropuertos asturianos, cuyos usuarios son por este hecho catalogados por Airhelp como «los más afortunados a la hora de comenzar sus vacaciones».

Según Airhelp, Eurowings -filial de la alemana Lufthansa- ha sido la aerolínea más puntual de todas, con un porcentaje medio a nivel estatal de únicamente un 3 % de los vuelos con algún retraso registrado de entre 15 minutos y tres horas.

La organización señala que los datos mejoran los del año pasado, aunque «todavía hay margen de mejora» con respecto a las cotas de puntualidad alcanzadas en el verano prepandémico de 2019.



Probablemente, un factor que no ha contribuido a mejorar la tasa de puntualidad ha sido la ingente actividad aeroportuaria de los dos últimos veranos, especialmente la del año en curso. Según la información difundida por AENA en el día de ayer, el pasado mes de agosto marcó un récord histórico de pasajeros en el aeropuerto de Palma para ese mes: por el aeropuerto de Son Sant Joan pasaron 4.371.606 millones de personas, unos 6.600 menos que el mes de julio anterior (el cual ostenta el récord absoluto). Se trata de una cifra que supone un incremento del 5 % con respecto al mismo mes del año pasado (4,16 millones) y del 2 % con respecto a 2019 (4,28 millones).

Asimismo, el aeropuerto de Menorca cerró agosto con 736.726 pasajeros, la mayor cifra de tráfico de su historia, (un 1,8 % más que en el mismo mes del año pasado). Ibiza, por su parte, registró un total de 1,43 millones de pasajeros, una subida interanual del 5,5 %.

Según las previsiones que están manejando turoperadores, hoteles y portales de reservas, la actividad aeroportuaria va a reducirse, como es lógico, a partir de este mes de septiembre, aunque manteniendo unas cotas de operaciones y pasajeros inusuales para este último tramo del año, que se presume va a ser el mejor final de temporada nunca registrado.